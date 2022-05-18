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اقتصاد

انخفاض أسعار الدجاج.. أوناب تصدر بيانا

الشروق أونلاين
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انخفاض أسعار الدجاج.. أوناب تصدر بيانا

أعلنت، الأربعاء، المؤسسة العمومية للتغذية وتربية الدواجن”أوناب”، وضع كافة المذابح الجهوية عبر الولايات تحت تصرف المربين.

وجاء في بيان الشركة أنه نظرا لانخفاض أسعار الدجاج حاليا في السوق على المستوى الوطني، يعلن مجمع أوناب عن وضع تحت تصرف كافة المربين المذابح الجهوية المتواجدة على مستوى الغرب – الشرق – الوسط، مع التقرب و الإتصال بالأرقام التالية:

1- الجهة الغربية: ORAVIO . GAO

– مذبح بوقيرات ولاية مستغانم  74 52 48 0550.

– مذبح عين كيحل ولاية عين تيموشنت و مذبح سيدي براهيم ولاية سيدي بلعباس 75 36 81 0660.

– مذبح زهانة ولاية معسكر و مذبح حاسي بونيف

ولاية وهران 95 41 56 0550.

2- الجهة الشرقية : GAE ORAVIO

– مذبح باتنة ولاية باتنة و مذبح سطيف ولاية

سطيف 56 06 80 0770.

– مذبح سكيكدة ولاية سكيكدة و مذبح عنابة ولاية

 عنابة 23 29 05 0698.

3 . الوسط : GAC . ORAC

– مذبح تابوكرت ولاية تيزي وزو و مذبح البويرة ولاية البويرة 51 20 32 0661.

– مذبح واد جر ولاية البليدة و مذبح برواقية ولاية

 المدية 78 20 32 0661.

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