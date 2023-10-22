انخفاض أسعار اللحوم البيضاء.. وزارة الفلاحة تصدر بيانا

أكدت وزارة الفلاحة تراجع أسعار اللحوم البيضاء، خلال هذا الأسبوع، وذلك بعد دخول كميات الصيصان التي تم وضعها خلال شهر أوت الفارط في الانتاج.

وفي بيان لها، أفادت الوزارة بأن أسعار اللحوم البيضاء شهدت انخفاضا تدريجيا في أسواق الجملة في عدة مناطق من الوطن، بعد الارتفاع المحسوس الذي سُجل في الآونة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة بأن الانخفاض الذي كان منتظرا، جاء نتيجة دخول كميات الصيصان التي تم وضعها خلال شهر أوت الفارط في الإنتاج هذا الأسبوع، مما عزز الوفرة في الأسواق.

وحسب الوزارة فقد تراوحت أسعار االدجاج الحي لدى المربين، يوم الخميس الفارط، بين 320 و325 دج/ كلغ على مستوى شرق البلاد، وبين 330 و340 دج/ كلغ في عدة مناطق بالوسط، فيما تفاوتت الأسعار في غرب البلاد بين 320 و340 دج/ كلغ.

وأكدت الوزار بأن الاجراءات المتخذة من طرفها في شهر أوت 2023 تبقى سارية المفعول، لا سيما في ما يتعلق بتوفير الأعلاف بأسعار مسقفة عبر الديوان الوطني لتغذية الأنعام ONAB، بالإضافة إلى فتح الاستيراد المباشر لبيض التفقيص بعد ما شهدت أسعار الكتاكيت ارتفاع غير مبرر وهذا إلى غاية استقرار السوق بصفة نهائية.