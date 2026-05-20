 انخفاض كبير في أسعار تذاكر كأس العالم 2026

تواصل أسعار تذاكر بعض مباريات كأس العالم 2026 في الانخفاض، وسط غضب جماهيري متزايد خلال الفترة الأخيرة، ومنها الديربي العربي المرتقب بين منتخبي الأردن والجزائر الذي تراجعت تذاكره لأقل من 100 دولار أمريكي.

وتعرض الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA ورئيسه السويسري جياني إنفانتينو بحسب ما ذكره موقع “وين وين” لاتهامات من منظمة جماهير كرة القدم الأوروبية، بارتكاب “خيانة هائلة” بسبب أسعار التذاكر الخاصة بالبطولة المقررة بين 11 جويلية و19 جويلية المقبلين، في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

كما أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قلقه، معترفًا بأنه “لن يدفع هذا المبلغ أيضًا”، بعدما علم أن تذاكر المباراة الافتتاحية في بلاده لمنتخب الولايات المتحدة ضد باراغواي كانت تباع بأكثر من 1000 دولار.

ونقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية عن منصة TicketData، التي تتابع حاليًا 91 مباراة من أصل 104، أن الأسعار شهدت انخفاضًا كبيرًا بنسبة 22% خلال آخر 30 يومًا فقط.

ومع كتابة هذه السطور، تعتبر مباراة الأردن ضد الجزائر في “ليفايز ستاديوم” والمقررة يوم 22 جوان المقبل هي “الأرخص سعرًا”، وبحسب Seat Sidekick، يمكن شراء التذاكر مقابل 120 دولار وأقل أيضًا من ذلك.

وارتفع هذا السعر في الواقع بمقدار 22 دولارًا، مقارنة بعطلة نهاية الأسبوع الماضية، عندما أظهرت لقطات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي أن التذاكر كانت متاحة مقابل 98 دولارًا فقط.

ورغم ذلك، لا تزال بعض المقاعد في ملعب “ليفايز” تباع نظير مبالغ مالية طائلة تقدر بنحو 19،550 دولار، بحسب ما أشار إليه المصدر نفسه.

ومن بين المباريات الأخرى التي أصبحت أسعار أرخص تذاكرها أقل من 165 دولارًا؛ الرأس الأخضر ضد السعودية، بالإضافة إلى الصدام المرتقب بين منتخبي مصر وإيران.

ودافع إنفانتينو مؤخرًا عن تكلفة حضور مباريات كأس العالم، مؤكدًا أن “الفيفا يطبق فقط أسعار السوق. رغم أن بعض الناس يقولون إن أسعار التذاكر لدينا مرتفعة، فإنها تباع لاحقًا في سوق إعادة البيع بأسعار أعلى بكثير، وأكثر من ضعف سعرنا”.وأتم إنفانتينو بقوله: “إذا اشترى أحدهم تذكرة للنهائي مقابل مليوني دولار، فسأذهب شخصيًا لأقدم له هوت دوغ وكوكاكولا لأضمن أنه سيحظى بتجربة رائعة”.