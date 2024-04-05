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اقتصاد

انخفاض محسوس في سعر الذهب

الشروق أونلاين
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انخفاض محسوس في سعر الذهب

 سجل سوق الذهب العالمي، اليوم الجمعة، انخفاضا ملحوظا في التعاملات الفورية، بعد سلسلة ارتفاعات متكررة، أدّت إلى تسجيل مستويات قياسية، بلغت  2305.04 دولارا للأونصة الواحدة، أمس الخميس، في حين سجلت العقود الأمريكية الآجلة، هبوطا هي الأخرى، بنسبة 0.05 من المائة، إلى 2296.90 دولار، وفقا لـوكالة”رويترز”.

ويأتي هذا الانخفاض، في وقت يترقب الكثير من المستثمرين سوق بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة، حيث يمكن أن يقدم هذا السوق مؤشرات واضحة، قد تدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) إلى اتخاذ سياسات جريئة بشأن سياسته النقدية، والقاضية بخفض سعر الفائدة في البلاد.

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