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انخفاض معدل النمو السكاني في مصر

الشروق أونلاين
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انخفاض معدل النمو السكاني في مصر
أرشيف
مصر

كشف الجهاز المركزي للإحصاء في مصر يوم الأربعاء، أن الزيادة الطبيعية لسكان البلاد، تراجعت في عام 2023 بنسبة 8 بالمئة، مقارنة بعام 2022.

وحسب ما ذكره المصدر، فقد بلغ عدد السكان في مصر 105.858 مليون نسمة إلى غاية الفاتح من جانفي الجاري، مقارنة بـ 104.395 مليون في نفس التاريخ من العام الماضي، بزيادة نسبتها 1.4 بالمئة.

وأرجع جهاز الإحصاء انخفاض معدل النمو السكاني، إلى انخفاض أعداد المواليد في 2023، مقارنة بأعداد المواليد خلال 2022.

حيث بلغ عدد المواليد في 2023، ما يزيد عن 2.044 مليون مولود. مقابل 2.93 مليون مولود في 2022، بانخفاض قدره 149 ألف مولود.

وقال الجهاز إن تراجع أعداد المواليد في مصر خلال السنوات الخمس الأخيرة، يعكس ما أسماه “الجهود الملموسة في مواجهة الزيادة السكانية”.

وأبرزت ذات الهيئة انخفاض معدل الإنجاب من 3.5 مولود لكل سيدة عام 2014، إلى 2.85 مولود لكل سيدة عام 2023.

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