اندرايف تمنح عمرة مجانية كـ “جائزة كبرى” لـلسائقين في العاصمة

أطلقت اندرايف، منصة الخدمات الحضرية واحدى تطبيقات النقل الذكي الرائدة في العالم ، مسابقة خاصة للسائقين في الجزائر العاصمة فقط، حيث انطلقت في الأول من شهر مارس الجاري، والتي سوف تستمر لـ 31 من نفس الشهر حيث تمنح هذه المسابقة فرصة للمشاركين لـ فوز بـ عمرة مجانية شاملة التكاليف إضافة إلى فئة ثانية من الجوائز وهي هواتف ذكية وبطاقات Naftal و ايضاً قسائم شراء من جوميا.

تنظم اندرايف هذه النوعية من المسابقات لسائقي مجال النقل الذكي من أجل دعم مجتمع السائقين في شمال أفريقيا وايضاً ودول الشرق الأوسط مثل مصر كما تهدف inDrive لـ تحفيز السائقين وتمكينهم من جني مكاسب مالية والفوز بـ جوائز نقدية واختيار المناسبة الرمضانية للمسابقة من أجل تشجيع السائقين للحصول على رحلات العمرة.

شروط المسابقة :

تقدم اندرايف رحلة عمرة مدفوعة التكاليف بالكامل لمدة 14 أيام -تسعة أيام في مكة المكرمة و خمسة أيام في المدينة المنورة – تشمل التكاليف الرحلة الطيران والإقامة ونفقات التنقل لأول ثلاث سائقين يحققون أكبر عدد من الرحلات خلال شهر مارس.

أما بالنسبة للفئة الثانية من المسابقة هي فوز أول 10 سائقين بـ هواتف ذكية في حال تحقيقهم 200 رحلة، أما الفئة الثالثة سيتم منح بطاقات Naftal لاول 40 سائق سيحقق 150 رحلة خلال الفترة الزمنية المحددة ، والفئة الرابعة من المسابقة هي فوز أول 616 سائق سيحقق 100 رحلة بـ قسائم شراء من جوميا.

وصرح وائل المما ، ممثل تطوير الأعمال في شركة inDrive في الجزائر: “تعد الجزائر سوقًا واعداً جدًا وسريع النمو بالنسبة لشركتنا، ففي عام 2023 شهدنا نموًا كبيرًا في الرحلات والطلبات بالإضافة إلى انضمام الآلاف من السائقين إلى تطبيقنا ومؤخرًا أصبح لدينا تواجد رسمي في الجزائر، السائقون متحمسين للفكرة وانضموا للمسابقة، ونحث الآخرين على التفاعل و المشاركة لأنها فرصة لا تأتي مرتين في العمر”.

وأضاف المما : “إن استمرار inDrive في تقديم هذا النوع من المسابقات يعكس حرصها على تعزيز مجتمع السائقين – العمود الأساسي لشركتنا – وأيضاً تحقيق أهداف المسؤولية الاجتماعية للسائقين ولا يقتصر الأمر على الربح وحده، بل تحمل هذه المبادرات معاني سامية وإنسانية”.

للمشاركة في المسابقة من الروابط التالية :

http://dxy.indrive.com/execute/rh/algeria/fr?fbclid=IwAR23tRk0V5lxaOzm2UnTG3nXa7M5BaysE72-tyF6c_Zz-cPdawnVBzJ9Aqk

inDrive offre Omra comme grand prix pour ses conducteurs en Algérie

InDrive, le leader dans le domaine de la mobilité et des services urbains au MENA, a lancé un concours spécial destiné à ses conducteurs en Algérie. Cette initiative inédite a débuté le premier mars et se poursuivra jusqu’au 31 du même mois, exclusivement en Alger.

Les conducteurs participants auront l’opportunité de gagner un prix exceptionnel qui est un package Omra gratuit, entièrement sponsorisé par inDrive. De plus, la deuxième catégorie de prix comprend des bons Jumia, des smartphones et des cartes Naftal.

Cette compétition, étant le premier événement de ce genre pour les chauffeurs de VTC en Algérie, vise à apporter un soutien solide à cette communauté respectée en organisant le même concept de concours dans d’autres pays du Moyen-Orient comme l’Égypte. L’objectif d’inDrive en organisant ces compétitions est de motiver les conducteurs, leur permettant ainsi de réaliser des gains financiers et d’obtenir des prix en argent, en choisissant l’occasion du Ramadan pour le concours dans le but d’encourager les conducteurs avec des voyages de Omra.

Conditions du concours :

inDrive offre un package Omra tout compris d’une durée de 14 jours dans le cadre des récompenses. Ce package couvre les coûts de vol, l’hébergement et les frais de transport. Le pack est réparti entre 9 jours à La Mecque et 5 jours à Médine. Pour être éligible, les trois meilleurs chauffeurs doivent réaliser plus de 200 courses pendant le mois de mars.

Quant à la deuxième catégorie du concours, les dix meilleurs chauffeurs qui réaliseront 200 courses auront l’opportunité de gagner des smartphones et la troisième catégorie du concours est que les 40 premiers chauffeurs qui réaliseront 150 courses seront récompensés avec des cartes Naftal. Pour la quatrième catégorie, ceux qui effectueront 100 courses pendant la période spécifiée de la compétition auront la chance de gagner 616 bons Jumia

Wail AL MAMMA, le responsable du développement commercial pour inDrive en Algérie, a déclaré : “L’Algérie est un marché très prometteur et en croissance rapide pour notre entreprise. En 2023, nous avons observé une croissance significative des trajets et des commandes en plus du fait que des dizaines de chauffeurs ont rejoint notre application et récemment nous avons une présence officielle en Algérie, donc toutes ces raisons nous permettent de lancer un énorme concours pour nos chauffeurs fidèles pour les motiver et augmenter leur fidélité à la marque.”

Wail a ajouté : ” La poursuite par inDrive de la mise en place de ce type de compétition reflète son désir de renforcer la communauté de chauffeurs – le pilier principal de notre entreprise – et également d’atteindre les objectifs de responsabilité sociale pour les chauffeurs. Ces initiatives ne se limitent pas à la recherche de profit, mais plutôt elles portent des significations élevées et humanitaires.”

Pour vous inscrire au concours, veuillez utiliser le lien suivant :

http://dxy.indrive.com/execute/rh/algeria/fr?fbclid=IwAR23tRk0V5lxaOzm2UnTG3nXa7M5BaysE72-tyF6c_Zz-cPdawnVBzJ9Aqk