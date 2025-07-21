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الجزائر

اندلاع حرائق غابات في خمس ولايات

الشروق أونلاين
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اندلاع حرائق غابات في خمس ولايات
الحماية المدنية (شبكات)
حريق غابة في ولاية تيزي-وزو، 20 جويلية 2025.

اندلعت اليوم الإثنين، 21 جويلية، حرائق غابات في عدة ولايات وهذا وفقا للحالة العامة لحرائق الغطاء النباتي على الساعة الثالثة ونصف زوالا التي نشرتها الحماية المدنية.

ووفقا لذات المصدر، عرفت ولاية عين الدفلى اندلاع حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى كول كونداك، حيث لا تزال عملية الإخماد متواصلة إلى غاية توقيت نشر البيان.

كذلك ولاية سكيكدة عرفت أيضا حريق غابة بالمكان المسمى بولعيون بوزلزال بلدية الشرائع، ولا تزال عملية الإخماد الحريق متواصلة.

فيما تم إخماد الحرائق التي اندلعت في غابات وأحراش كل من ولايات تيزي-وزو وتبسة وبجاية.

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