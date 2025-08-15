-- -- -- / -- -- --
الجزائر

اندلاع حرائق غابية في عدد من ولايات الوطن

الشروق أونلاين
ح. م
صورة تعبيرية.

أفادت مصالح الحماية المدنية، في حصيلتها على الساعة الثانية بعد الظهر، بتسجيل عدة حرائق للغابات والأدغال والأحراش عبر عدد من ولايات الوطن، اليوم الجمعة 15 أوت.

فوفقا للحصيلة، في ولاية جيجل، يتواصل إخماد حريق للأدغال والأحراش بالمكان المسمى أولاد علي جبل الكوف ببلدية منصورية.

أما في ولاية تيزي وزو، تم إخماد حريق اندلع بقرية شرفة في بلدية أزفون بشكل نهائي.

أما في سطيف، فقد تم إخماد حريق غابة بوادي المالحة في بلدية ماوكلان مع استمرار عملية الحراسة، بينما تتواصل الجهود لإخماد حريق أشجار مثمرة في منطقة اسباخ بقرية بني جماتي، بلدية بني شبانة.

فيما سجلت الحماية المدنية عدة حرائق في بجاية، من بينها حريق في تالة خالد ببلدية أوقاس، وآخر في تامدة نحميش ببلدية طيبان، وكلاهما ما زال تحت الإخماد، إضافة إلى حريق في المرج إغيل ببلدية أيت إسماعيل تم إخماده نهائيا، وحريق آخر في تاوريرت إغيل ببلدية تاوريرت إغيل ما تزال عمليات إخماده جارية، حسب المصدر ذاته.

