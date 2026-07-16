اندلاع 111 حريقا إلى غاية الساعة 17:00 من مساء الخميس

سجّلت الحماية المدنية إلى غاية الساعة 17:00 عصر الخميس، 111 حريقًا، عبر ولايات عدّة في شمال البلاد. حيث أُخمد 65 حريقا منها، فيما تتواصل جهود أعوان الإطفاء لإخماد 46 حريق.

وتتصدّر ولاية بجاية من حيث عدد الحرائق المتواصلة بـ13 حريقا، متبوعة بكل من تيزي وزو (5 حرائق)، والبليدة (4 حرائق)، وبومرداس (4 حرائق)، وعين الدفلى (3 حرائق)، وسكيكدة (3 حرائق).

وفي ولاية قالمة، تمّ إجلاء 13 عائلة تضمّ 70 شخصا من مساكنهم بمنطقة بوزيتون. وفي بومرداس أيضا، أجليت عدّة عائلات ببلديتي يسر والناصرية، كإجراء وقائي. قبل أن يعودوا إلى مساكنهم سالمين.

وبولاية البليدة، تمّ إجلاء 200 شخص على مستوى بلديات سيدي سرحان، أولاد يعيش، حمام ملوان، وبوينان. مع تسخير مروحيتين من نوع Mi-26، فضلا عن الرتل المتنقل لولاية المدية.

وفي بجاية، أجلت الحماية المدنية 100 شخص ببلدية برباشة، مع تسخير طائرتين من نوع AT-802، لإخماد الحرائق على مستوى بلديات شميني، برباشة، أكفادو، وأوزلاقن.

كما اندلع حريق بغابة وادي العنب عنابة، ولا يزال متواصلا منذ ليلة الأربعاء. حيث تم تسخير 3 طائرات AT-802، ومروحيتين من نوع Mi-26 لإخماده.

وفي إطار السير الحسن لعمليات إخماد الحرائق، ناشدت الحماية المدنية المواطنين، إلى ترك المجال لفرق التدخل للقيام بمهامها في أفضل الظروف. وعدم عرقلة حركة الآليات ووسائل الإغاثة.

كما حثّت ذات المصالح على الامتثال الفوري لتعليمات الإجلاء. وعدم البقاء داخل المنازل أو في الممتلكات القريبة من أماكن اندلاع الحرائق، عند مباشرة عمليات الإخلاء.