اندماج جزائري-صيني لتوطين صناعة مكونات السيارات

في إطار مشاركته على هامش الصالون الدولي “أوتو شو شنغهاي 2025″، قام وفد من شركة مسار الجزائر Spa، التابعة للشركة القابضة الوطنية لصناعة الحديد (SNS)، بزيارة عمل إلى الصين لاستكشاف فرص الاندماج في سلسلة القيمة لصناعة السيارات بالجزائر.

وحسب بيان للشركة الوطنية لصناعة الحديد (SNS)، فإن الوفد خلال هذه الزيارة، قد عقد اجتماعًا استراتيجيًا مع شركة Jetour الصينية، تم خلاله بحث سبل تعزيز التعاون في مجال إدماج مكونات مصنّعة محليًا ضمن المركبات الموجهة للسوق الوطني.

وقد التزمت شركة Jetour بالشروع في إجراءات المصادقة على القطع الجزائرية التي تستوفي المعايير الدولية، مما يفتح آفاقًا واعدة لترقية القدرات الوطنية في هذا القطاع الحيوي.

وناقش الطرفان إعداد خارطة طريق مشتركة لتحقيق نسب إدماج مثلى، ضمن رؤية تقوم على الفعالية وتعزيز الشراكة الصناعية الجزائرية-الصينية.

وتأتي هذه المبادرة ضمن الإستراتيجية الوطنية الهادفة إلى تطوير صناعة سيارات متكاملة وتنافسية، بما يدعم النمو الصناعي المحلي ويعزز مكانة الجزائر في السوق الإقليمي والدولي.