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الجزائر

انزلاق التربة بوهران.. وفد وزاري هام للوقوف على الحادثة

الشروق أونلاين
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انزلاق التربة بوهران.. وفد وزاري هام للوقوف على الحادثة

حل، صبيحة الأحد، بولاية وهران وفد وزاري للوقوف على مخلفات حادث انهيار التربة في حي الصنوبر، والذي راح ضحيته 4 أشخاص من نفس العائلة.

ويتكون الوفد من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، وكذا ووزير السكن والعمران والمدينة، طارق بلعريبي إضافة إلى وزيرة التضامن صورية مولوجي.

كما ضم الوفد حسب ما أفاد به التلفزيون العمومي، المدير العام للأمن الوطني والمدير العام للحماية المدنية.

وقام الوفد فور وصوله إلى الولاية بزيارة الجرحى، والمتواجدون عبر مصلحة الاستعجالات الطبية والجراحية بالمركز الاستشفائي الجامعي بوهران.

وتسبب الحادث الذي وقع منتصف ليلة السبت، في وفاة  4 أشخاص من عائلة واحدة وإصابة 13 آخرين، بعد انهيار 5 بيوت قصديرية.

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