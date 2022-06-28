انسحاب الجزائر من مؤتمر بتونس بسبب الصحراء الغربية

في إطار تعطيل الدعاية المخزنية للاحتلال التوسعي

انسحب الوفد الجزائري من افتتاح أشغال “المؤتمر القومي حول التحول الرقمي لتطوير مؤسسات الضمان الاجتماعي”، والذي احتضنته تونس، الثلاثاء، احتجاجا على عدم ظهور خارطة فلسطين ولبنان بشكل بارز، إضافة إلى غياب حدود واضحة للصحراء الغربية، ضمن خارطة الوطن العربي التي اعتمدها فريق تنظيم المؤتمر.

وللتخفيف من وطأة الورطة، قال رئيس الجمعية العربية للضمان الاجتماعي، محمد الكركي، حسب ما نقلته إذاعة “موزاييك” التونسية الخاصة، أن الهدف هو جمع الدول العربية لا التفرقة، مؤكدا أن خارطة الوطن العربي التي اعتمدتها المنظمة تشمل الوطن العربي دون إظهار أعلام بلدانه.

الكركي: الفريق التقني أخطأ في رسم الخارطة من دون خلفيات سياسية

وقال الكركي إن الفريق التقني الذي اشتغل على اللافتات اجتهد وأخطأ في رسم الخارطة من دون خلفيات سياسية، مشيرا إلى تواصل الحوار مع الوفد الجزائري لإزالة أي لبس وإصلاح الخطأ حتى لا يظهر أي خلاف بين الأشقاء في المنطقة العربية، على حد تعبيره.

ومعلوم أن الجزائر تتحرك منذ أشهر، لوقف مخطط مغربي يروج “لمغربية الصحراء الغربية”، حيث تبنت الرباط استراتيجية يطلق عليها تسمية “دبلوماسية الخرائط في خدمة الوحدة الترابية”، وتأتي هذه النزعة المغربية بعد الإعلان المزعوم للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اعترافه المزعوم بـ”مغربية الصحراء”.

وأخطرت وزارة الخارجية، الدوائر الحكومية، بالاستراتيجية التي تنفذها المملكة المغربية، في مسعاها لتكريس احتلال الصحراء الغربية، والتي ينظّر لها أستاذ الجغرافيا والخبير الجيوسياسي المغربي موسى المالكي.

ووضعت الحكومة الجزائرية خطة لمواجهة الدعاية المغربية لشرعنة احتلالها للصحراء، حيث تقرر “اتخاذ التدابير الضرورية لتحسيس الإطارات على مستوى الوزارات، وبالخصوص الوفود الرسمية والعلمية المتنقلة للخارج، لغرض طلب سحب كل مستند، إعلان أو وثيقة سواء كانت ورقية أو رقمية تحتوي على خرائط أو معطيات تهدف إلى ضم إقليم الصحراء الغربية إلى الأراضي المغربية أثناء مشاركتها في الندوات والمحاضرات والملتقيات الجهوية والدولية”.