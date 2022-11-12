“انسحاب حسام البدري سيرجعنا إلى نقطة الصفر”

عبد الحكيم سرار رئيس وفاق سطيف:

صرح عبد الحكيم سرار، رئيس مجلس إدارة الشركة التجارية “الوفاق الرياضي السطايفي” “بلاك إيقلز” بسطيف، بأن قرار الانسحاب من على رأس العارضة الفنية للنادي الذي اتخذه مدرب الفريق حسام البدري ستكون له “عواقب وخيمة وسيرجعنا إلى نقطة الصفر”.

وأوضح سرار أن قرار الانسحاب الذي رسمه مدرب النادي حسام البدري رفقة مساعديه عقب الجولة الـ11 من البطولة الوطنية، حيث عاد الوفاق بالزاد كاملا من الجزائر العاصمة إثر تغلبه على نادي بارادو بنتيجة 3 مقابل 1 “قد أخلط أوراق وحسابات الإدارة لأنه سيرجع الأمور إلى حالة الخطر المحدق الذي عشناه في بداية الموسم”.

وأضاف المتحدث أن الإدارة “لم تقم إلى حد الآن بأي اتصال مع أي مدرب لخلافة حسام البدري وهي لحد الآن تحاول إقناعه بالعدول على قراره”، قائلا: “لقد سطرنا مشروعا رياضيا واعدا نسعى لتجسيده على المديين المتوسط والبعيد ومغادرة البدري ستنسف هذا المشروع كليا”.

و ذكر سرار بأن إدارة النادي شرعت منذ بداية الموسم في عمل بدأ من الصفر قصد تكوين فريق يليق بتاريخ وسمعة النادي، مضيفا “لا يزال ينتظرنا عمل كبير في هذا السياق، إلا أن انسحاب المدرب حسام البدري بسبب الأزمة المالية التي يمر بها الوفاق وانعدام الإمكانات قد يدفعانني أنا كذلك إلى الانسحاب إذا استمر الوضع على حاله”.

إلى ذلك، أشار سرار إلى أن ارتقاء الوفاق إلى المرتبة الثالثة بعد انقضاء الثلث الأول من البطولة رغم الظروف الصعبة التي يمر بها الفريق بعدم تلقي اللاعبين مستحقاتهم، دليل على أن هذه التشكيلة ستنهى الموسم من بين الثلاثة الأوائل كما يقول منطق كرة القدم حسب ذات المتحدث (1 من 3 الأوائل بعد انقضاء 1على 3 من البطولة سيحتل مرتبة بين الـ3 الأوائل عند انتهاء البطولة).

ورغم أن التقني المصري قرر رمي المنشفة ومغادرة العارضة الفنية لذوي اللونين الأبيض والأسود بصفة نهائية، إلا أن رئيس مجلس الإدارة عبد الحكيم سرار لايزال يتمنى بقاء حسام البدري مدربا لنادي وفاق سطيف قائلا: “أتمنى بقاء البدري لأننا لا نريد العودة إلى نقطة الصفر” .

للإشارة، فإن التقني المصري حسام البدري (62 سنة) يعد من أنجح المدربين إفريقيا ومن قلائل المدربين الذين أشرفوا على قيادة “نادي القرن” الأهلي المصري 3 مرات وتوج معه بالبطولة المصرية مرتين (2017 و 2018)، بالإضافة إلى رابطة أبطال إفريقيا (2012) وكأس السوبر الإفريقي (2013)، كما أشرف على العارضة الفنية للمنتخب المصري من 2019 إلى 2021 وكانت إدارة الوفاق وأنصاره يعلقان آمالا كبيرة علي خبرته من أجل إعادة الوفاق السطايفي لمكانته المعهودة.