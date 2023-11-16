انسحاب ريال مدريد وبرشلونة من مجلس إدارة الاتحاد الإسباني

قرّر رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز ، ونظيره في برشلونة خوان لابورتا، تقديم استقالتهما من مجلس إدارة الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

وأكدت صحيفة “El Confidencial” الإسبانية أن رئيسي أكبر ناديين في إسبانيا قررا وضع حد أخير لوجودهما “الشرفي” في الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

كما كشفت صحيفة “ماركا” أن كليهما وجه رسائل، أكدا خلالها على عدم الرغبة في التدخل في العملية الانتخابية، التي لم يتم تحديد موعد انطلاقها بعد.

🚨 ماركا | قرر كل من فلورنتينو بيريز وخوان لابورتا مغادرة مجلس إدارة الاتحاد الإسباني لكرة القدم. pic.twitter.com/et9qeIfFJz — Insider Real (@RMCFarab) November 15, 2023

ولا يرغب بيريز أو لابورتا في التدخل على الإطلاق في تلك العملية، بالنظر إلى حاجة الاتحاد إلى الهدوء في الوقت الحالي بعد أزمة لويس روبياليس، الرئيس السابق، التي اضطرته إلى الاستقالة.