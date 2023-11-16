-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

انسحاب ريال مدريد وبرشلونة من مجلس إدارة الاتحاد الإسباني

عمر سلامي
  • 181
  • 0
انسحاب ريال مدريد وبرشلونة من مجلس إدارة الاتحاد الإسباني
أرشيف
بيريز ولابورتا

قرّر رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز ، ونظيره في برشلونة خوان لابورتا، تقديم استقالتهما من مجلس إدارة الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

وأكدت صحيفة “El Confidencial” الإسبانية أن رئيسي أكبر ناديين في إسبانيا قررا وضع حد أخير لوجودهما “الشرفي” في الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

كما كشفت صحيفة “ماركا” أن كليهما وجه رسائل، أكدا خلالها على عدم الرغبة في التدخل في العملية الانتخابية، التي لم يتم تحديد موعد انطلاقها بعد.

ولا يرغب بيريز أو لابورتا في التدخل على الإطلاق في تلك العملية، بالنظر إلى حاجة الاتحاد إلى الهدوء في الوقت الحالي بعد أزمة لويس روبياليس، الرئيس السابق، التي اضطرته إلى الاستقالة.

مقالات ذات صلة
عبد الرحيم دغموم يستأنف التدريبات

عبد الرحيم دغموم يستأنف التدريبات

محرز: البطولة السعودية تتّجه لِحجز مقعد مع الأوائل عالميا

محرز: البطولة السعودية تتّجه لِحجز مقعد مع الأوائل عالميا

إدارة ولفرهامبتون تردّ على الرّاغبين في انتداب آيت نوري

إدارة ولفرهامبتون تردّ على الرّاغبين في انتداب آيت نوري

بالصور.. تفاصيل الحصة التدريبية الأولى لـ”الخضر”

بالصور.. تفاصيل الحصة التدريبية الأولى لـ”الخضر”

بالفيديو.. نادي بالستينو التشيلي يعلن الحداد على شهداء فلسطين

بالفيديو.. نادي بالستينو التشيلي يعلن الحداد على شهداء فلسطين

خادمة برازيلية ترفع شكوى ضدّ نيمار

خادمة برازيلية ترفع شكوى ضدّ نيمار

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد