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انسحاب قوات الأمم المتحدة من كيدال وتخوف من اضطرابات

الشروق أونلاين
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انسحاب قوات الأمم المتحدة من كيدال وتخوف من اضطرابات
أرشيف/ح. م
أعلن الجيش المالي عن انسحاب قوات بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي "المينوسما"، من كيدال شمال مالي.

أعلن الجيش المالي عن انسحاب قوات بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي “المينوسما”، اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر، من كيدال شمال مالي.

الجيش المالي كتب في بيانه “نلاحظ مرة أخرى وبأسف شديد أن هذا الانسحاب لم يكن موضوع التراجع إلى القوات المسلحة المالية، كما هو منصوص عليه في الجدول الزمني لاحتلال القوات المسلحة المالية لمعسكرات المينوسما“.

الجيش المالي قال أن مغادرة القوات الأممية لكيدال، الواقعة على 350 كم عن العاصمة المالية باماكو، دون تسليم تلك المعسكرات التي غادرتها للجيش المالي قد يتسبب في خلق اضطرابات. “إن حالة المغادرة المتسرعة لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي تعرض للخطر العملية التي بدأت وتهدد أمن واستقرار منطقة كيدال”.

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