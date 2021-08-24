“انسحاب مخلوفي كان ضربة موجعة وتصريحات بن يخلف مبالغ فيها”

الأمين العام للجنة الأولمبية يكذب بشأن التكاليف الخيالية للبعثة في الأولمبياد

فند الأمين العام للجنة الأولمبية الجزائرية، خير الدين برباري، كل الإشاعات التي تحدثت عن إهدار عشرات المليارات في المشاركة الجزائرية في الألعاب الأولمبية بطوكيو.

وقال: “كل ما قيل بخصوص مصاريف البعثة الجزائرية في الألعاب الأولمبية ليس صحيحا وهو مبالغ فيه، بلغت تكاليف اللجنة الأولمبية الجزائرية في الألعاب الأولمبية 6.5 مليار سنتيم، تم تخصيص نصفها في تكاليف سفر الرياضيين والوفد المرافق لهم”.

من جهته، أوضح برباري، ما حدث مع البطل الأولمبي عقب انسحابه من الألعاب الأولمبية في اللحظات الأخيرة قبل السفر إلى طوكيو، وقال: “توفيق نجح في تحقيق الرقم المطلوب من أجل التأهل إلى الأولمبياد، وكان يعاني من إصابة، كانت تتطلب برنامجا معينا حتى يتماثل للشفاء”. وأضاف “بصراحة عدم مشاركة مخلوفي كانت ضربة موجعة، وفيما يخص اعتزاله من عدمه فهو قرار شخصي مرتبط به لوحده”.

وعاد برباري لقضية المدرب عمار بن يخلف والمصارع فتحي نورين، فرد إثر انسحابه من مواجهة مصارع صهيوني في الأولمبياد وما تبعها من تداعيات بعد ذلك، وقال: “أولا، ردة فعل المدرب كان مبالغا فيها، طلبنا من البطل نورين الهدوء، خاصة وأن اللجنة الأولمبية الدولية وصلتها التصريحات التي قام بها، الميثاق الأولمبي واضح، وينص على احترام جميع الرياضيين، وتصريحاته خالفت الميثاق، وتمت مراسلتنا بشكل مباشر بعد انسحاب نورين”.

وفي الأخير، برر الأمين العام للجنة الأولمبية الجزائرية، خير الدين برباري، سبب عدم ظهور الرياضيين الجزائريين بالألبسة التقليدية خلال حفل افتتاح الأولمبياد الأخير في طوكيو، وهو ما أثار الكثير من الجدل في الأسابيع القليلة الماضية، وقال: “نفتخر كثيرا بلباسنا التقليدي، مثل البرنوس والطربوش، وغيرهما، ولكن الظروف المناخية في طوكيو، كانت ستجعل الرياضيين يعانون كثيرا”، مضيفا “اخترنا أطقم زارا للألبسة العالمية، من أجل إعطاء حلة محترمة لرياضيينا وأعتقد بأننا قمنا بتقديمهم بأفضل بطريقة ممكنة”.