انسداد مدخنة عمارة في باتنة بسبب عشّ طائر!

تسبّب عشّ طائر في انسداد مدخنة عمارة بحي 160 مسكن بعين التوتة في باتنة. وهو ما تفطّن له أعوان الحماية المدنية قبل تضرّر سكان البناية جراء الغازات السامّة.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد تلقّت الحماية المدنية نداء بشأن عجوز من سكان العمارة المذكورة، كانت تعاني من دوار.

وعند التنقّل إلى المكان ومعاينة البناية، توصّل الأعوان المتدخّلون إلى وجود غازات سامة في منزل السيّدة. قبل أن يعثروا على العشّ الذي كان يسدّ أنبوب تصريف الغازات من المدخنة.

ودعت الحماية المدنية في بيانها، المواطنين إلى تفقد مخارج مداخن العمارات، لتفادي وقوع حوادث الاختناق التي تودي بحياة الأشخاص.