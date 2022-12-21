انشغالات طلبة العلوم الطبية تدخل قبة البرلمان

رفعوا مطالب بيداغوجية واجتماعية إلى وزير القطاع

قدم طلبة العلوم الطبية عبر الوطن انشغالاتهم لرئيس لجنة التربية والتعليم بالمجلس الوطني الشعبي من أجل طرحها على الوصاية، للخروج بحلول عاجلة لمطالبهم التي دفعتهم لاحتجاجات وطنية شملت 12 كلية عبر الوطن منذ أسبوع.

وبعد سلسلة الاحتجاجات التي شملت عدة كليات طب عبر الوطن، قرر ممثلو الطلبة نقل انشغالاتهم لقبة البرلمان من أجل طرحها على وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، حيث أكد لطرش أنيس، ممثل عن طلبة العلوم الطبية بالجزائر العاصمة، في تصريح لـ”الشروق” على أنهم سبق أن وجهوا رسالة مفتوحة لوزير القطاع تضم مطالب اجتماعية وبيداغوجية تخص طلبة تخصصات العلوم الطبية “الطب، الصيدلة، طب الأسنان” لكن لم يتم الرد عليها لحد الآن- مثلما يقول- وهو ما دفعهم للاحتجاجات التي انطلقت عبر ست كليات منها الجزائر 1، وسيدي بلعباس، وتيزي وزو وقسنطينة وسطيف.

ويطالب طلبة الطب بإعادة النظر في المنحة التي لا تتغير طيلة المسار الدراسي سواء سبع سنوات في الطب أو ست سنوات لتخصصي طب الأسنان والصيدلة، في حين أن الطلبة في نظام “أل أم دي” يستفيدون من زيادة في المنحة عند التسجيل في الماستر، بعد ثلاث سنوات من التكوين في الليسانس، وهو ما دفع المعنيين إلى المطالبة برفع قيمة المنحة الثابتة المخصصة لهم بشكل يتماشى مع المتطلبات المادية للدراسة والمستوى الدراسي.

كما تضمنت الرسالة المودعة لدى البرلمان – تحوز الشروق نسخة منها – مطالب اجتماعية تخص التعويض عن التربص، إذ طالب الطلبة بضرورة احترام المراكز الاستشفائية للمادة 18 من المرسوم المتعلق بتنظيم التربص، والمتعلقة بتقديم تعويض مادي شهري نظير المهام المقدمة من طرف الطالب الداخلي، على أن يتم تحيين التعويض، بما يجعل قيمته مماثلة لمجهودات الطلبة، مع الأخذ بعين الاعتبار متطلبات التربص المادية كما هو مطبق بالنسبة للتخصصات الأخرى خاصة ما تم تناوله في المرسوم التنفيذي رقم 13-306، وضمان الحد الأدنى من الخدمات الجامعية، لطلبة العلوم الطبية الداخليين، أثناء العطل البيداغوجية والصيفية، وتفعيل تغطية أكبر وأوسع عن الأمراض والأوبئة والحوادث مثلما تتناوله المادة 17 من المرسوم الوزاري المشترك المنظم لتربصات طلبة الطب الداخليين.

أما في الشق البيداغوجي، فقد دعا موقعو الرسالة المنتسبين لـ12 كلية طب عبر الوطن الوزارة الوصية إلى مراجعة وتوضيح القوانين المنظمة لفترة تربص طلبة العلوم الطبية الداخليين، خاصة ما تعلق منها بالمهام المكلفين بها أثناء التربص، والتدخل لإيجاد حلول للظروف الصعبة التي يعيشها طالب العلوم الطبية الداخلي، خاصة “ضعف المرافقة أثناء التكوين، التجاوزات والابتزازات التي يتعرض لها من أجل القيام بأعمال خارجة عن الأعمال المكلف بها قانونيا وترك الطبيب الداخلي وحيدا دون إشراف بيداغوجي أثناء المداومات”، حسب الرسالة، مع ضرورة وضع حد أقصى قانوني لعدد المداومات الإجبارية التي يقوم بها طالب الطب الداخلي، واستحداث دفتر التربص للطالب الداخلي، لتسهيل عملية تقييمه وتكوينه.