“انضمامي إلى البطولة الروسية ساعدني على العودة إلى الخضر”

مهدي زفان يبقى متفتحا أمام كل العروض بعد نهاية عقده

تألق مهدي زفان مع نادي كريليا سوفيتون سمارا الروسي، الذي انضم إليه في جانفي 2020، بعدما مر بفترة صعبة بسبب البطالة. وأشار بطل إفريقيا مع الخضر في مصر في حوار لمجلة “فرانس فوتبول” إلى المرحلة الصعبة التي عاشها، بعد أن رفض تجديد عقده مع نادي رين خلال صيف 2019، عندما توج معه بكأس فرنسا رفقة مواطنه رامي بن سبعيني.

وقال: “مررت بفترة عصيبة عندما كنت من دون فريق وحاولت بعض الأندية استغلال ذلك، وقدمت لي عروضا غير محترفة لا تناسب اسمي وسمعتي، لكن هذا الأمر سمح لي بتنظيف محيطي”.

وأضاف زفان أن التحاقه بالبطولة الروسية ساعده في العودة إلى المنتخب الوطني، ولهذا فهو لا يفكر حاليا في العودة إلى البطولة الفرنسية، خاصة أن علاقته على ما يرام مع المدرب. وقال: “أتفاهم جيدا مع مدربي وفريقي يعول علي كثيرا، هذا النادي ساعدني كثيرا على العودة إلى المنتخب الوطني”.

وأبقى مهدي زفان على كل الاحتمالات مفتوحة بخصوص مستقبله، عقب نهاية عقده مع نادي “كريليا” في شهر ديسمبر القادم. وقال: “عقدي ينتهي في شهر ديسمبر وسأبقى متفتحا أمام كل العروض“.

ل. ط