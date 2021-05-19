-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة
مهدي زفان يبقى متفتحا أمام كل العروض بعد نهاية عقده

“انضمامي إلى البطولة الروسية ساعدني على العودة إلى الخضر”

الشروق الرياضي
  • 67
  • 0
“انضمامي إلى البطولة الروسية ساعدني على العودة إلى الخضر”
أرشيف

تألق مهدي زفان مع نادي كريليا سوفيتون سمارا الروسي، الذي انضم إليه في جانفي 2020، بعدما مر بفترة صعبة بسبب البطالة. وأشار بطل إفريقيا مع الخضر في مصر في حوار لمجلة “فرانس فوتبول” إلى المرحلة الصعبة التي عاشها، بعد أن رفض تجديد عقده مع نادي رين خلال صيف 2019، عندما توج معه بكأس فرنسا رفقة مواطنه رامي بن سبعيني.

وقال: “مررت بفترة عصيبة عندما كنت من دون فريق وحاولت بعض الأندية استغلال ذلك، وقدمت لي عروضا غير محترفة لا تناسب اسمي وسمعتي، لكن هذا الأمر سمح لي بتنظيف محيطي”.

وأضاف زفان أن التحاقه بالبطولة الروسية ساعده في العودة إلى المنتخب الوطني، ولهذا فهو لا يفكر حاليا في العودة إلى البطولة الفرنسية، خاصة أن علاقته على ما يرام مع المدرب. وقال: “أتفاهم جيدا مع مدربي وفريقي يعول علي كثيرا، هذا النادي ساعدني كثيرا على العودة إلى المنتخب الوطني”.

وأبقى مهدي زفان على كل الاحتمالات مفتوحة بخصوص مستقبله، عقب نهاية عقده مع نادي “كريليا” في شهر ديسمبر القادم. وقال: “عقدي ينتهي في شهر ديسمبر وسأبقى متفتحا أمام كل العروض“.
ل. ط

مقالات ذات صلة
“زدادكة” مرشح للانضمام إلى كتيبة بلماضي خلال تربص جوان

“زدادكة” مرشح للانضمام إلى كتيبة بلماضي خلال تربص جوان

أربعة لاعبين جزائريين في التشكيلة المثالية

أربعة لاعبين جزائريين في التشكيلة المثالية

“الكاف” تختار المغرب لإقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا

“الكاف” تختار المغرب لإقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا

زرقان مطلوب لدى نادي أستون فيلا

زرقان مطلوب لدى نادي أستون فيلا

الأندية الجزائرية تتضامن مع فلسطين في غياب الأنصار

الأندية الجزائرية تتضامن مع فلسطين في غياب الأنصار

بِالفيديو: القضية الفلسطينية حاضرة بِقوّة في البطولة الإنجليزية

بِالفيديو: القضية الفلسطينية حاضرة بِقوّة في البطولة الإنجليزية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد