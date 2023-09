انضمام أوكرانيا إلى الناتو لا يخدم مصالح واشنطن

قال حاكم فلوريدا والمترشح للإنتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، رون دي سانتيس، أن انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) لن يخدم مصالح الولايات المتحدة.

وفي حوار مع المذيع المحافظ، غلين بيك، يوم أمس السبت 23 سبتمبر، المترشح للإنتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، دي سانتيس، قال “لا أعتقد أن انضمام أوكرانيا للناتو في مصلحتنا بالنسبة لي”، ليضيف “ما يمكنه أن تضيفه هذه العضوية هو إضافة المزيد من الالتزامات إلينا، لذلك إذا كانت ستضيف المزيد من الالتزامات لنا، فما هي الفوائد التي نحصل عليها في المقابل؟”.

رون دي سانتيس وفي إجابته عن سؤال غلين بيك حول انخراط أمريكا في الحرب الروسية الأوكرانية، قال “هدفي هو إنهاؤها وليس تصعيدها”.

I asked @RonDeSantis to clarify his position on America’s involvement in the Ukraine war: “My goal would be to end it, not to escalate it.” pic.twitter.com/fe2xlrKjEZ

— Glenn Beck (@glennbeck) September 23, 2023