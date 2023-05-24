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العالم

انضمام أوكرانيا للناتو ليس على جدول أعمال الحلف

م.ص
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انضمام أوكرانيا للناتو ليس على جدول أعمال الحلف
أرشيف
الرئيس الأوكراني

استبعد الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، انضمام أوكرانيا إلى الحلف الأطلسي في الوقت الحالي قائلا أنه ليس ضمن جدول أعمال الحلف في الوقت الحالي.

وقد نقلت وسائل إعلامية اليوم، عن ينس ستولتنبرغ خلال منتدى في بروكسل نظمته المؤسسة البحثية الأمريكية “صندوق مارشال الألماني”.

قوله : “أعتقد أن الجميع يدركون أن انضمام (أوكرانيا) إلى عضوية (الناتو) في خضم حرب ليس مطروحا على جدول الأعمال”. كما أضاف ستولتنبرغ في حديثه: “القضية هي ما الذي سيحدث عندما تنتهي الحرب”.

ويعتبر انضمام أوكرانيا إلى الناتو هو السبب المباشر للغزو الروسي لأوكرانيا في فيفري 2022، ففي الوقت الذي تريد فيه أوكرانيا الإنظمام لحلف الشمال الأطلسي كانت روسيا تريد من أوكرانيا أن تبقى منطقة محايدة بين روسيا والناتو.

وقد سبق للناتو وأن أعلن التزامه من حيث المبدأ بانضمام أوكرانيا إليه، لكن دون تحديد جدول زمني : “الناتو يرحب التطلعات الأوروبية الأطلسية لأوكرانيا وجورجيا (…)”.

لقد قررنا اليوم أن تصبح هذه الدول أعضاء في الناتو.”، هكذا كتب الحلف في البيان الختامي لقمة الناتو في بوخارست في أفريل 2008.

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