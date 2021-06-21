انضمام بلعمري إلى نادي قطر مسألة وقت

بعد نهاية عقده مع أولمبيك ليون

يقترب نادي قطر القطري من الإعلان عن صفقة ضم الدولي الجزائري، جمال بلعمري، إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

أفادت مصادر إعلامية قطرية، أن نادي قطر اقترب كثيرا من حسم صفقة مدافع المنتخب الوطني، جمال بن لعمري، والإعلان عن التعاقد معه يبقى مسألة وقت فقط، بعد أن توصلت إلى اتفاق مع وكيل أعماله وما زالت تفاصيل صغيرة على إنهاء الصفقة.

والمعلوم أن “بلعمري” سينتقل إلى قطر إذا ما تأكد ذلك في شكل صفقة انتقال حرة، عقب نهاية عقده مع أولمبيك ليون الفرنسي خلال شهر جويلية المقبل.

كما أضافت صحيفة الشرق القطرية أن جمال بلعمري سيلعب إلى جانب زميله في المنتخب الوطني، يوسف بلايلي، هذا الأخير قررت إدارة نادي قطر الاحتفاظ به للموسم القادم، بعد المستويات العالية التي قدمها في الموسم الماضي والثورة التي أحدثها في صفوف الفريق، حيث قفز به من المراكز الأخيرة إلى كوكبة الترتيب في جدول ترتيب البطولة القطرية.

وسبق لبن لعمري أن تطرق لمستقبله الكروي من خلال تصريحات إلى الصحافة المحلية على هامش التربص الأخير للخضر في بداية شهر جوان الجاري في سيدي موسى، وأكد أنه يقترب من إنهاء المسألة والانتقال إلى فريق جديد، بعد التجربة المتواضعة التي خاضها في البطولة الفرنسية مع أولمبيك ليون.

وكان الناخب الوطني، جمال بلماضي، قد أعرب عن قلقه تجاه وضعية قلب دفاع المنتخب الوطني، جمال بن لعمري، وطالبه بإيجاد حل لمعضلته بعد أن عانى الموسم الماضي من مقعد البدلاء.

ل. ط