انضمام عوار إلى “الخضر” يصنع الحدث في الصحافة الفرنسية
صنع ترسيم لاعب نادي ليون حسام عوار، انضمامه إلى المنتخب الجزائري الحدث في الصحافة الفرنسية.
ونشر عوار على حسابه عبر “انستغرام” صورة له بقميص المنتخب الوطني، وكتب “تحيا الجزائر”، مرسّما بذلك انضمامه إلى كتيبة جمال بلماضي.
كما نشر موقع “الفاف” على “يوتوب” حوارا مع عوار، أكد في اللاعب سعادته وفخرة بحمل الألوان الوطنية، وتقدم بالشكر لرئيس الفاف والناخب الوطني بلماضي، على منحه فرصة ثانية.
Le joueur de l’Olympique Lyonnais, Houssem Aouar, a posté une photo sur son compte Instagram avec le maillot de l’Algérie, officialisant son choix de représenter les Fennecs sur la scène internationale https://t.co/UCRgVbRw6q pic.twitter.com/SQP5rnHVR0
— L’ÉQUIPE (@lequipe) March 16, 2023
وعنونت صحيفة ليكيب الفرنسية بـ: “رسميا عوار يمثل المنتخب الجزائري”.
وقالت شبكة “أر أم سي”: ” بتأكيد من اللاعب، رسميا عوار يختار تمثيل المنتخب الجزائري”.
🇩🇿 C’est désormais officiel et confirmé par l’intéressé : Houssem Aouar a choisi de représenter l’Algérie.
— RMC Sport (@RMCsport) March 16, 2023
ومن جهته موقع “فوت ميركاتو”، قال أن عوار أكد الأخبار التي راجت مؤخرا، ورسّم انضمامه إلى المنتخب الجزائري، بعدما دافع عن ألوان المنتخب الفرنسي في مناسبة واحدة.
وقالت قناة “بي اف أم تي في” : عوار يختار اللعب لمنتخب الجزائر، بعد مشاركة واحدة مع منتخب فرنسا”.