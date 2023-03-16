انضمام عوار إلى “الخضر” يصنع الحدث في الصحافة الفرنسية

صنع ترسيم لاعب نادي ليون حسام عوار، انضمامه إلى المنتخب الجزائري الحدث في الصحافة الفرنسية.

ونشر عوار على حسابه عبر “انستغرام” صورة له بقميص المنتخب الوطني، وكتب “تحيا الجزائر”، مرسّما بذلك انضمامه إلى كتيبة جمال بلماضي.

كما نشر موقع “الفاف” على “يوتوب” حوارا مع عوار، أكد في اللاعب سعادته وفخرة بحمل الألوان الوطنية، وتقدم بالشكر لرئيس الفاف والناخب الوطني بلماضي، على منحه فرصة ثانية.

وعنونت صحيفة ليكيب الفرنسية بـ: “رسميا عوار يمثل المنتخب الجزائري”.

وقالت شبكة “أر أم سي”: ” بتأكيد من اللاعب، رسميا عوار يختار تمثيل المنتخب الجزائري”.

ومن جهته موقع “فوت ميركاتو”، قال أن عوار أكد الأخبار التي راجت مؤخرا، ورسّم انضمامه إلى المنتخب الجزائري، بعدما دافع عن ألوان المنتخب الفرنسي في مناسبة واحدة.

وقالت قناة “بي اف أم تي في” : عوار يختار اللعب لمنتخب الجزائر، بعد مشاركة واحدة مع منتخب فرنسا”.