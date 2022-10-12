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انضمام 3 نساء لنادي السفيرات العاملات بالجزائر

نادية شريف
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انضمام 3 نساء لنادي السفيرات العاملات بالجزائر
حساب السفيرة على تويتر
السفيرة الأمريكية لدى الجزائر رفقة سفيرات دول أخرى

انضمت 3 نساء إلى نادي الدبلوماسيات العاملات بالجزائر، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للفتاة الذي يصادف الحادي عشر من أكتوبر.

ونشرت السفيرة الأمريكية بالجزائر، إليزابيث مور أوبين، صورة لها رفقة سفيرات أخريات وقالت في تغريدتها: “يسعدني الانضمام إلى السفيرات الأخريات في الجزائر في اليوم العالمي للفتاة لإلهام الفتيات الصغيرات لتخطي الحدود من أجل تحقيق أحلامهن”.

من جانبها نشرت السفيرة التركية، ماهينور أوزدمير غوكتاش، نفس الصورة وعلقت: “إن مجموعة السفيرات، العاملات بالجزائر ، آخذة في النمو، ولقد اجتمعنا في مقر إقامتنا  وناقشنا المشاريع التي يمكننا تنفيذها بشكل مشترك”.

وأضافت: “نتمنى التوفيق للسفيرة النيجيرية والنرويجية اللتين بدأتا للتو مهامهما في الجزائر”.

يذكر  أن اليوم العالمي للفتاة أو الطفلة احتفال دولي أعلنته الأمم المتحدة في اليوم الحادي عشر من شهر أكتوبر من كل عام.

تم تخصيص هذا اليوم لدعم الأولويات الأساسية من أجل حماية حقوق الفتيات وإعطاء المزيد من الفرص لحياة أفضل، وزيادة الوعي اتجاه عدم المساواة التي يواجهنها في جميع أنحاء العالم على أساس جنسهن.

هذا التفاوت يشمل مجالات مثل الحق في التعليم، والتغذية، والحقوق القانونية، والرعاية الصحية والطبية، والحماية من التمييز والعنف والحق في العمل، والحق في الزواج بعد القبول والقضاء على زواج الأطفال والزواج المبكر.

الاحتفال باليوم أيضا «يعكس نجاح الفتيات والنساء الشابات كمجموعة متميزة في سياسة التنمية والبرمجة والبحث».

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