انضمام 3 نساء لنادي السفيرات العاملات بالجزائر
انضمت 3 نساء إلى نادي الدبلوماسيات العاملات بالجزائر، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للفتاة الذي يصادف الحادي عشر من أكتوبر.
ونشرت السفيرة الأمريكية بالجزائر، إليزابيث مور أوبين، صورة لها رفقة سفيرات أخريات وقالت في تغريدتها: “يسعدني الانضمام إلى السفيرات الأخريات في الجزائر في اليوم العالمي للفتاة لإلهام الفتيات الصغيرات لتخطي الحدود من أجل تحقيق أحلامهن”.
Glad to join other women ambassadors in Algeria on International Day of the Girl to inspire young girls to conquer boundaries to achieve their dreams. #USinDZ #DayOfTheGirl #GirlPower pic.twitter.com/SY1EwBxoYw
— Ambassador Aubin (@USAmbtoAlgeria) October 11, 2022
من جانبها نشرت السفيرة التركية، ماهينور أوزدمير غوكتاش، نفس الصورة وعلقت: “إن مجموعة السفيرات، العاملات بالجزائر ، آخذة في النمو، ولقد اجتمعنا في مقر إقامتنا وناقشنا المشاريع التي يمكننا تنفيذها بشكل مشترك”.
وأضافت: “نتمنى التوفيق للسفيرة النيجيرية والنرويجية اللتين بدأتا للتو مهامهما في الجزائر”.
Cezayir’de aktif görev yapan Kadın Büyükelçi grubumuz büyüyor! Kadın Büyükelçi grubumuzla Konutumuzda bir araya geldik, ortak yürütebileceğimiz projeleri ele aldık. Cezayir’de görevlerine yeni başlayan Nijerya ve Norveç Büyükelçilerine başarılar diledik. #WomenInDiplomacy pic.twitter.com/jaF43tw5r2
— Mahinur Özdemir Göktaş (@Mahi_Nur) October 5, 2022
يذكر أن اليوم العالمي للفتاة أو الطفلة احتفال دولي أعلنته الأمم المتحدة في اليوم الحادي عشر من شهر أكتوبر من كل عام.
تم تخصيص هذا اليوم لدعم الأولويات الأساسية من أجل حماية حقوق الفتيات وإعطاء المزيد من الفرص لحياة أفضل، وزيادة الوعي اتجاه عدم المساواة التي يواجهنها في جميع أنحاء العالم على أساس جنسهن.
هذا التفاوت يشمل مجالات مثل الحق في التعليم، والتغذية، والحقوق القانونية، والرعاية الصحية والطبية، والحماية من التمييز والعنف والحق في العمل، والحق في الزواج بعد القبول والقضاء على زواج الأطفال والزواج المبكر.
الاحتفال باليوم أيضا «يعكس نجاح الفتيات والنساء الشابات كمجموعة متميزة في سياسة التنمية والبرمجة والبحث».