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رياضة

انطباعات بلماضي حول ترشّح الجزائر لِاحتضان “كان” 2025

علي بهلولي
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انطباعات بلماضي حول ترشّح الجزائر لِاحتضان “كان” 2025

أدلى الناخب الوطني جمال بلماضي سهرة السبت بِانطباعاته، حول ترشّح الجزائر لِاحتضان نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وحضر بلماضي قرعة بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين 2023 بِالعاصمة، وبعد نهاية الحفل ردّ على سؤال الصحافيين حول إعلان الجزائر ترشّحها لِتنظيم “كان” 2025.

واكتفى بلماضي بِتصريحات مُقتضبة، وقال إن ما أقدمت عليه السلطات العمومية أمر مُفيد للكرة الجزائرية. مُعربا عن أمله في نيل بلادنا شرف تنظيم البطولة الإفريقية في طبعتها الـ 35.

وكان جمال بلماضي قد صرّح بعد المباراة الودّية لـ “الخضر” أمام غينيا كوناكري، أنه بِصدد تجديد العقد الذي يربطه مع “الفاف”. وهنا يُروّج على أن التمديد مُرادف لِفترة تدوم حتى صيف 2026، التي تتزامن مع نهاية مونديال أمريكا وكندا والمكسيك.

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