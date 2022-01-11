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رياضة

انطباعات تلاميذ بلماضي بعد مواجهة سيراليون

علي بهلولي
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انطباعات تلاميذ بلماضي بعد مواجهة سيراليون

صدرت انطباعات متشابهة إلى حدّ كبير عن لاعبي المنتخب الوطني الجزائري، بعد مواجهة سيراليون.

جاء ذلك خلال ردّ أشبال الناخب الوطني جمال بلماضي على أسئلة رجال الإعلام، بعد نهاية هذه المباراة عصر الأحد.

واتّفق المدافع رامي بن سبعيني ومتوسط الميدان سفيان بن دبكة والمهاجم بغداد بونجاح، على إظهار عائق الحرارة الشديدة والرطوبة العالية وأرضية الميدان الجافّة، ودوره السلبي في عدم تسجيل مكسب إيجابي.

غير أن هؤلاء اللاعبين استطردوا، وشدّدوا على أنهم يحترمون المنافس السيراليوني، الذي حاول تقديم “مباراة العمر” أمام بطل إفريقيا.

وبدا نوع من عدم الرضا والحسرة من لاعبي المنتخب الوطني، خاصة وأن الجمهور كان ينتظر منهم كثيرا من العروض الفنية والاستمرار في النسق الإيجابي.

ويُؤمن بن سبعيني وبن دبكة وبونجاح أن “الخضر” استفادوا من الدرس السيراليوني، وسيُصحّحون الأخطاء، من أجل المرور إلى الدور ثمن النهائي بِجدارة واستحقاق.

وإذا كان رامي بن سبعيني قد خاض كامل أطوار مواجهة الجزائر وسيراليون، فإن سفيان بن دبكة وبغداد بونجاح دخلا إلى أرضية ميدان “جابوما” بِمدينة دوالا الكاميرونية، في الدقيقة الـ 65.

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