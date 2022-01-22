انطباعات رئيس “الفاف” بِخصوص مُواجهتَي الجزائر والكاميرون

أدلى رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم شرف الدين عمارة مساء السبت بِانطباعاته، الخاصّة بِقرعة الدور الأخير لِتصفيات كأس العالم 2022.

وحضر رئيس “الفاف” بِمدينة دوالا الكاميرونية مساء السبت، حفل قرعة الدور الحاسم لِتصفيات مونديال قطر، التي أسفرت عن مواجهة قوية للمنتخب الوطني الجزائري أمام الكاميرون.

وقال شرف الدين عمارة للإعلاميين على هامش الحفل: “سنعود إلى الكاميرون البقعة التي عرفت سقوط المنتخب الوطني، من أجل النهوض وتصحيح المسار. أعتقد أن لاعبينا مُستعدّون للدّفاع عن الألوان الوطنية أمام الكاميرون”.

وأضاف رئيس “الفاف”: “النتائج السلبية في البطولة الإفريقية سبّبتها عوامل لا أُريد الخوض فيها، ولكن لاعبينا حفظوا الدرس، وسيُثبتون هذه المرّة أنهم ينتمون إلى منتخب عظيم، وأنا واثق ومتفائل بِذلك”.

واختتم الرجل الأوّل في المبنى الكروي لِدالي إبراهيم تصريحاته، مناشدا بِطريقة ضمنية السلطات الرياضية الجزائرية بِتعزيز دعمها لـ “محاربي الصحراء”، قبيل مواجهتَي الكاميرون في أواخر مارس المقبل. كما طالب الجمهور العريض والوفّي للمنتخب الوطني بِمؤازرة تلاميذ جمال بلماضي، ومساندتهم معنويا. من أجل التأهّل لِنهائيات كأس العالم، المقرّر تنظيمها بِقطر ما بين نوفمبر وديسمبر المقبلَين.