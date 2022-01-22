-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

انطباعات رئيس “الفاف” بِخصوص مُواجهتَي الجزائر والكاميرون

علي بهلولي
  • 680
  • 0
انطباعات رئيس “الفاف” بِخصوص مُواجهتَي الجزائر والكاميرون

أدلى رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم شرف الدين عمارة مساء السبت بِانطباعاته، الخاصّة بِقرعة الدور الأخير لِتصفيات كأس العالم 2022.

وحضر رئيس “الفاف” بِمدينة دوالا الكاميرونية مساء السبت، حفل قرعة الدور الحاسم لِتصفيات مونديال قطر، التي أسفرت عن مواجهة قوية للمنتخب الوطني الجزائري أمام الكاميرون.

وقال شرف الدين عمارة للإعلاميين على هامش الحفل: “سنعود إلى الكاميرون البقعة التي عرفت سقوط المنتخب الوطني، من أجل النهوض وتصحيح المسار. أعتقد أن لاعبينا مُستعدّون للدّفاع عن الألوان الوطنية أمام الكاميرون”.

وأضاف رئيس “الفاف”: “النتائج السلبية في البطولة الإفريقية سبّبتها عوامل لا أُريد الخوض فيها، ولكن لاعبينا حفظوا الدرس، وسيُثبتون هذه المرّة أنهم ينتمون إلى منتخب عظيم، وأنا واثق ومتفائل بِذلك”.

واختتم الرجل الأوّل في المبنى الكروي لِدالي إبراهيم تصريحاته، مناشدا  بِطريقة ضمنية السلطات الرياضية الجزائرية بِتعزيز دعمها لـ “محاربي الصحراء”، قبيل مواجهتَي الكاميرون في أواخر مارس المقبل. كما طالب الجمهور العريض والوفّي للمنتخب الوطني بِمؤازرة تلاميذ جمال بلماضي، ومساندتهم معنويا. من أجل التأهّل لِنهائيات كأس العالم، المقرّر تنظيمها بِقطر ما بين نوفمبر وديسمبر المقبلَين.

مقالات ذات صلة
هذه السلبيات التي رافقت إخفاق “محاربي الصحراء” في “الكان”

هذه السلبيات التي رافقت إخفاق “محاربي الصحراء” في “الكان”

بلماضي: لم نكن في المستوى.. لكن لا يوجد حريق في بيت “الخضر”

بلماضي: لم نكن في المستوى.. لكن لا يوجد حريق في بيت “الخضر”

أسعار تذاكر مونديال قطر تغضب جماهير العالم

أسعار تذاكر مونديال قطر تغضب جماهير العالم

فحوصات مكثفة لوناس قبل العودة إلى التدريبات

فحوصات مكثفة لوناس قبل العودة إلى التدريبات

نقطة يتيمة.. هدف وحيد وبلماضي وظف 20 لاعبا في 3 مباريات

نقطة يتيمة.. هدف وحيد وبلماضي وظف 20 لاعبا في 3 مباريات

هذا ما قاله أبو تريكة عن إقصاء المنتخب الجزائري

هذا ما قاله أبو تريكة عن إقصاء المنتخب الجزائري

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد