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رياضة

انطفأ “واتساب” و”إنستغرام” فاكتشف أنّه مُتزوّج!

علي بهلولي
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انطفأ “واتساب” و”إنستغرام” فاكتشف أنّه مُتزوّج!

نشر اللاعب الدولي البرازيلي لوكاس مورا تغريدة ساخرة، في أحدث ظهور له بِموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”. لكنّها تحمل كثيرا من الدلالات لِمن عُلّم منطقَي علمَي النّفس والاجتماع.

وقال البرازيلي لوكاس مورا جناح فريق توتنهام الإنجليزي، إن العطب الذي أصاب “واتساب” و”إنستغرام”، جعله يتفرّغ لِزوجته، ويتحدّث معها!

وأضاف بِأسلوب ساخر أشبه بِاكتشاف عالم جديد: “وجدتها (زوجته) لطيفة”!

وتعرّض مُدمنو مواقع التواصل الاجتماعي عبر أرجاء المعمورة مساء الإثنين، لِما يقترب من وصف “الصّدمة” و”الاكتئاب” و”البؤس”، حتى لا يُقال “نهاية التاريخ”! بعد العطب الذي أصاب موقعَي التواصل الاجتماعي “الفيسبوك” و”إنستغرام” وتطبيق “واتساب”.

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