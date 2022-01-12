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رياضة

انطلاقة خاطئة لـ “نسور قرطاج”

علي بهلولي
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انطلاقة خاطئة لـ “نسور قرطاج”

سجّل منتخب تونس عصر الأربعاء انطلاقة خاطئة في البطولة الإفريقية، لمّا خسر أمام منافسه فريق مالي بِنتيجة هدف لِصفر.

واحتضنت مدينة ليمبي الكاميرونية أطوار هذه المباراة، بِرسم الجولة الأولى من دور المجموعات لِنهائيات كأس أمم إفريقيا. تحت إدارة حكم الساحة الزامبي جاني سيكازوي.

وأمضى هدف منتخب مالي المهاجم إبراهيما كوني من ركلة جزاء، في الدقيقة الـ 48.

واستفاد فريق “نسور قرطاج” من فرصة ثمينة لِمعادلة الكفّة، بِحصوله على ركلة جزاء في الدقيقة الـ 77. لكن صانع الألعاب وهبي خزري أهدرها.

وطرد الحكم المهاجم المالي بلال توري في الدقيقة الـ 87، وبعد 6 دقائق فقط من دخوله إلى أرضية الميدان بديلا.

وعن الفوج السادس ذاته، يتبارى فريق موريتانيا مع منتخب غامبيا مساء الأربعاء.

ويتأهّل رائد ووصيف الفوج إلى ثمن نهائي “كان” 2022، ويُمكن لِصاحب المركز الثالث أن يلحق بهما، ضمن امتياز في دور المجموعات يُمنح لِأربعة منتخبات من أصل ستّة فرق.

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