انطلاقة خاطئة لِفريق زفان

سجّل اللاعب الدولي الجزائري مهدي زفان وفريقه كريليا سوفيتوف سامارا مساء الأحد، انطلاقة خاطئة في الجولة الأولى من عمر البطولة الروسية للموسم الجديد.

وخسر فريق كريليا سوفيتوف سامارا بِنتيجة (1-2)، داخل القواعد أمام نادي أخمات كروزني.

وشارك المدافع مهدي زفان أساسيا في مواجهة نادي أخمات كروزني، قبل أن يُستبدل في الدقيقة الـ 84، تاركا فريقه كريليا سوفيتوف سامارا مُتخلّفا في النتيجة بـ (1-2).

وكان فريق كريليا سوفيتوف سامارا قد عاد إلى بطولة القسم الأوّل الروسي، بعد تصدّره لائحة ترتيب منافسة الدرجة الثانية نسخة 2020-2021.