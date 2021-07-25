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رياضة

انطلاقة خاطئة لِفريق زفان

علي بهلولي
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انطلاقة خاطئة لِفريق زفان
زفان قبيل انطلاق المباراة (صورة نادي كريليا سوفيتوف سامارا)

سجّل اللاعب الدولي الجزائري مهدي زفان وفريقه كريليا سوفيتوف سامارا مساء الأحد، انطلاقة خاطئة في الجولة الأولى من عمر البطولة الروسية للموسم الجديد.

وخسر فريق كريليا سوفيتوف سامارا بِنتيجة (1-2)، داخل القواعد أمام نادي أخمات كروزني.

وشارك المدافع مهدي زفان أساسيا في مواجهة نادي أخمات كروزني، قبل أن يُستبدل في الدقيقة الـ 84، تاركا فريقه كريليا سوفيتوف سامارا مُتخلّفا في النتيجة بـ (1-2).

وكان فريق كريليا سوفيتوف سامارا قد عاد إلى بطولة القسم الأوّل الروسي، بعد تصدّره لائحة ترتيب منافسة الدرجة الثانية نسخة 2020-2021.

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