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رياضة

انطلاقة قوية للمنتخب الجزائري للسيدات في كأس إفريقيا 2026 (فيديو)

عمر سلامي
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انطلاقة قوية للمنتخب الجزائري للسيدات في كأس إفريقيا 2026 (فيديو)
ح.م
المنتخب الجزائري للسيدات

حقق المنتخب الجزائري للسيدات فوزا ثمينا في مستهل مشواره في كأس أمم إفريقيا 2026.

وفازت سيدات “الخضر” أمسية الأحد، في مباراة الجولة الأولى، على منتخب السنغال بثنائية نظيفة.

وفرضت لاعبات “الخضر” إيقاعهن تدريجيا في المباراة، وأصبحن الطرف الأكثر خطورة، خاصة عن طريق إكرام عجابي ولينا بوساحة، قبل أن تتحصل أميرة ولد براهم د41 على ركلة جزاء، سجلت منها قائدة المنتخب في هذه المباراة، مارين دافور، هدف التقدم، لينتهي الشوط الأول بتقدم الجزائر، بهدف دون رد.

في المرحلة الثانية، تحكم المنتخب الجزائري في مجريات اللقاء، قبل أن تكلل هذه الأفضلية في الدقيقة 88، عندما أنهت ميليسا بتحي هجمة جماعية جميلة بتسجيلها الهدف الثاني.

ونالت اللاعبة ميليسا بتحي جائزة أفضل لاعبة في اللقاء، نظير المستوى المميز الذي قدمته.

وحصد المنتخب الوطني الجزائري للسيدات أول ثلاث نقاط، ليستهل المنافسة بأفضل طريقة، قبل مواجهة المنتخب المغربي، يوم الخميس المقبل، في إطار الجولة الثانية.

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