انطلاقة مُوفّقة لـ “ديلور” مع نادي نيس

سجّل اللاعب الدولي الجزائري أندي ديلور مساء الأحد، انطلاقة مُوفّقة مع فريقه الجديد نيس الفرنسي.

وفاز فريق نيس بِثنائية نظيفة على المضيف نادي نانت، لِحساب الجولة الخامسة من عمر البطولة الفرنسية للموسم الجديد.

ودخل أندي ديلور إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 78، وحينها كان فريقه نيس مُتقدّما في النتيجة بِهدف لِصفر.

وارتدى ديلور القميص رقم “7” لِفريق نيس، بعدما كان يحمل رقم “9” في ناديه السّابق مونبلييه الفرنسي.

وتمكّن المهاجم ديلور بعد دقيقتَين فقط من منحه فرصة اللّعب، من صنع الهدف الثاني بِتمريرة حاسمة لِفريقه نيس.

وشارك اللاعب الدولي الجزائري الآخر ومتوسط الميدان هشام بوداوي أساسيا، قبل أن يترك مكانه لِزميل له في فريق نيس عند الدقيقة الـ 85. بينما تابع مواطنه وزميله المدافع يوسف عطال المباراة من دكّة بدلاء النادي ذاته.

وبات فريق نيس بعد هذا الانتصار، يجمع 9 نقاط في المركز الـ 4. ويشغل فريق نانت الرّتبة الـ 15 بِرصيد 4 نقاط.