انطلاقة مُوفّقة لكن صعبة لِإنجلترا وهولندا

استهلّ منتخبا إنجلترا وهولندا مساء الأحد المشوار في بطولة أمم أوروبا بِنجاح، لكن وجدا صعوبة في حصد نقاط الفوز.

وانتصرت إنجلترا بِهدف لِصفر على كرواتيا، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات.

وسجّل هدف الإنجليز المهاجم رحيم سترلينغ في الدقيقة الـ 57.

وتُجرى المباراة الأخرى عن الفوج الرّابع ذاته بعد ظهر هذا الإثنين، بين اسكتلندا والتشيك.

وفي الفوج الثالث، فازت هولندا بِنتيجة (3-2) على كرواتيا، بينما تغلّبت النمسا بِحصّة (3-1) على مقدونيا الشمالية.

وأمضى ثلاثية هولندا كلّ من: متوسط الميدان جورجينو فينالدوم في الدقيقة الـ 52، والمهاجم فوتر فيغورست في الدقيقة الـ 58، والمدافع دينزل دومفريس في الدقيقة الـ 85. بينما وقّع ثنائية كرواتيا المهاجم أندري يارمولينكو في الدقيقتَين الـ 75 والـ 79.

وسجّل للنمسا كلّ من: المدافع ستيفان لاينر في الدقيقة الـ 18، والمهاجم ميكائيل غريغوريتش في الدقيقة الـ 78، والجناح ماركو أرنوتوفيتش في الدقيقة الـ 89. وأمضى هدف مقدونيا الشمالية المهاجم غوران بانديف في الدقيقة الـ 28.

وتُقام هذا الإثنين ثلاث مقابلات، وهي: اسكتلندا مع التشيك من الفوج الرّابع، وفي المجموعة الخامسة، تُواجه بولونيا منتخب سلوفاكيا وتلعب إسبانيا مع منتخب السويد. على الساعة الثانية بعد الظهر والخامسة مساءً والثامنة ليلا بِالتوقيت الجزائري، على التوالي.