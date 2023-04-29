-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

انطلاقة مُوفّقة لِأشبال الجزائر في البطولة الإفريقية

علي بهلولي
  • 751
  • 0
انطلاقة مُوفّقة لِأشبال الجزائر في البطولة الإفريقية
ح.م
لاعبو المنتخب الوطني أشبال يحتفلون بِهدف مُسجّل في المرمى الصومالي.

استهلّ المنتخب الوطني الجزائري أشبال لِكرة القدم سهرة السبت، مشواره في بطولة إفريقيا لِصنف أقلّ من 17 سنة، بِطريقة ناجحة.

وفاز أشبال “الخضر” بِنتيجة (2-0) على نظرائهم من الصومال، لِحساب افتتاحية “كان” صنف أقلّ من 17 سنة.

واحتضن ملعب “نيلسون مانديلا” بِبراقي أطوار هذه المباراة، تحت إدارة حكم الساحة باتريس ميبيان من الغابون، بِمساعدة زميلَين له من جزر موريس وبوركينا فاسو.

وسجّل ثنائية الجزائر القائد والمهاجم ومسلم أناتوف في الدقيقتَين الـ 22 والـ 51.

ولعب تلاميذ الناخب الوطني رزقي رمان بِكلّ أريحية، وتحكمّوا في مجريات المباراة. لكنّهم فوّتوا على أنفسهم تسجيل فوز أثقل، بِسبب التسرّع، والارتباك، وأيضا تغاظي الحكم عن بعض الأخطاء الصومالية، التي كان يُمكن أن تُتخم شباكهم بِأهداف جزائرية.

وإذا كان انتصار صغار النخبة الوطنية مُستحقّا ومُشجّعا لِبقية المشوار، إلّا أن زملاء المهاجم شاهين شتوي ينتظرهم كثير من التحدّيات، يتطلّب رفعها لاحقا. بِالنّظر إلى “ضعف” المنافس الصومالي، الذي يحضر وقائع “كان” الأشبال لِأوّل في تاريخه.

وعن الفوج الأوّل ذاته وبِالميدان نفسه، يتبارى أشبال السنيغال مع نظرائهم من الكونغو برازافيل، بعد ظهيرة هذا الأحد.

وفي الجولة الثانية مساء الثلاثاء المقبل، يلعب المنتخب الوطني لِأقلّ من 17 سنة مع نظيره السنيغالي، وتُواجه الصومال منتخب الكونغو برازافيل.

وتُجرى البطولة الإفريقية أشبال بِصيغة ثلاث مجموعات، تضمّ كلّ واحدة منها أربعة منتخبات مناصفة.

وبعد ثلاث جولات، يتأهّل رائد ووصيف كلّ فوج للدور ربع النّهائي. فضلا عن منتخبَين يحوزان أفضل رتبة ثالثة.

مقالات ذات صلة
سليماني يفكر في مغادرة أوروبا واللعب في الخليج

سليماني يفكر في مغادرة أوروبا واللعب في الخليج

عوار يدعم منتخب أقل من 17 سنة قبل انطلاق الكان

عوار يدعم منتخب أقل من 17 سنة قبل انطلاق الكان

تعيين الطاقم التحكيمي لمباراة صن داونز وشباب بلوزداد

تعيين الطاقم التحكيمي لمباراة صن داونز وشباب بلوزداد

انتقادات ساخرة من مدرب الرجاء المغربي بسبب تصريح خاطئ

انتقادات ساخرة من مدرب الرجاء المغربي بسبب تصريح خاطئ

مدرب أشبال “الخضر”: كسب المباراة الافتتاحية هامّ بسيكولوجيا

مدرب أشبال “الخضر”: كسب المباراة الافتتاحية هامّ بسيكولوجيا

محاربو الصحراء بِزيّ أديداس حتى 2026

محاربو الصحراء بِزيّ أديداس حتى 2026

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد