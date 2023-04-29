انطلاقة مُوفّقة لِأشبال الجزائر في البطولة الإفريقية

استهلّ المنتخب الوطني الجزائري أشبال لِكرة القدم سهرة السبت، مشواره في بطولة إفريقيا لِصنف أقلّ من 17 سنة، بِطريقة ناجحة.

وفاز أشبال “الخضر” بِنتيجة (2-0) على نظرائهم من الصومال، لِحساب افتتاحية “كان” صنف أقلّ من 17 سنة.

واحتضن ملعب “نيلسون مانديلا” بِبراقي أطوار هذه المباراة، تحت إدارة حكم الساحة باتريس ميبيان من الغابون، بِمساعدة زميلَين له من جزر موريس وبوركينا فاسو.

وسجّل ثنائية الجزائر القائد والمهاجم ومسلم أناتوف في الدقيقتَين الـ 22 والـ 51.

ولعب تلاميذ الناخب الوطني رزقي رمان بِكلّ أريحية، وتحكمّوا في مجريات المباراة. لكنّهم فوّتوا على أنفسهم تسجيل فوز أثقل، بِسبب التسرّع، والارتباك، وأيضا تغاظي الحكم عن بعض الأخطاء الصومالية، التي كان يُمكن أن تُتخم شباكهم بِأهداف جزائرية.

وإذا كان انتصار صغار النخبة الوطنية مُستحقّا ومُشجّعا لِبقية المشوار، إلّا أن زملاء المهاجم شاهين شتوي ينتظرهم كثير من التحدّيات، يتطلّب رفعها لاحقا. بِالنّظر إلى “ضعف” المنافس الصومالي، الذي يحضر وقائع “كان” الأشبال لِأوّل في تاريخه.

وعن الفوج الأوّل ذاته وبِالميدان نفسه، يتبارى أشبال السنيغال مع نظرائهم من الكونغو برازافيل، بعد ظهيرة هذا الأحد.

وفي الجولة الثانية مساء الثلاثاء المقبل، يلعب المنتخب الوطني لِأقلّ من 17 سنة مع نظيره السنيغالي، وتُواجه الصومال منتخب الكونغو برازافيل.

وتُجرى البطولة الإفريقية أشبال بِصيغة ثلاث مجموعات، تضمّ كلّ واحدة منها أربعة منتخبات مناصفة.

وبعد ثلاث جولات، يتأهّل رائد ووصيف كلّ فوج للدور ربع النّهائي. فضلا عن منتخبَين يحوزان أفضل رتبة ثالثة.