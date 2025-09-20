انطلاق أسبوع الصحة المدرسية لتعزيز الوعي الصحي لدى التلاميذ

بالتزامن مع الدخول المدرسي

أكدت وزارة التربية الوطنية يوم السبت، انطلاق أسبوع الصحة المدرسية بالتزامن مع الدخول المدرسي. ابتداءً من يوم الأحد 21 سبتمبر، إلى 25 سبتمبر 2025.

ويهدف هذا الأسبوع، حسب ما ذكره بيان للوزارة، إلى “تعزيز الوعي الصحي لدى التلاميذ وأوليائهم. وترسيخ السلوكيات السليمة والصحية داخل الوسط المدرسي”.

ويتضمن الأسبوع “ورشات توعوية ومحاضرات بمشاركة وزارة الصحة ومساهمة اللجنة الوطنية للوقاية من السرطان ومكافحته ومجلس التجديد الاقتصادي الجزائري”.

وقد ترأس الوزير سعداوي صباح الثلاثاء الماضي، ندوة وطنية عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، مع إطارات من الإدارة المركزية، ومديري التربية والمديرين المنتدبين، لتقييم التحضيرات المتعلقة بالدخول المدرسي المقبل.

ومن بين التوصيات التي خرجت بها الندوة، تخصيص الأسبوع الأول من الدخول المدرسي لأنشطة صحية وتوعوية. دون المساس بالبرنامج البيداغوجي، وذلك من خلال:

درس افتتاحي في اليوم الأول،

ورشات تفاعلية في الأيام الموالية،

وأنشطة إعلامية وتحسيسية خلال بقية الأسبوع تتناول مواضيع: الصحة والتغذية السليمة في الابتدائي، ومخاطر مشروبات الطاقة والإدمان على الشاشات والمؤثرات العقلية في المتوسط والثانوي.

كما نوّه الوزير في ذات السياق، بمرافقة مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري لجهود القطاع، بتخصيصه عددا معتبرا من المنتجات الصحية التي سيتم توزيعها على التلاميذ بمختلف الولايات.

وأعلنت وزارة التربية الوطنية منتصف أوت الماضي، تعديل تاريخ الدخول المدرسي للسنة الدراسية 2025-2026. حيث تمّ تحويل موعد دخول التلاميذ بالنسبة لجميع المناطق، من الأربعاء 10 سبتمبر، إلى الأحد 21 سبتمبر 2025.

في حين تمّ تحديد تاريخ دخول الموظفين بيوم الأحد 7 سبتمبر بدلا من الثلاثاء 26 أوت. مع تحديد تاريخ دخول الأساتذة بيوم الأحد 14 سبتمبر بدلا من الأحد 7 سبتمبر.