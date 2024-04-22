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الجزائر

انطلاق أشغال الاجتماع التشاوري الأول بين قادة الجزائر وتونس وليبيا

الشروق أونلاين
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انطلاق أشغال الاجتماع التشاوري الأول بين قادة الجزائر وتونس وليبيا
ح.م
قمة ثلاثية في تونس

وصل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عصر الإثنين، إلى قصر قرطاج بالعاصمة التونسية. قبيل انطلاق اجتماعه التشاوري مع قائدي تونس وليبيا.

وبدعوة من نظيره التونسي قيس سعيّد، توجّه الرئيس تبون اليوم إلى تونس، للمشاركة في الاجتماع التشاوري الأوّل، الذي يجمع قادة الدول الثلاث.

وفي مارس الماضي، اجتماع قادة الدول الثلاث في الجزائر، على هامش القمة السابعة لمنتدى الدول المصدّرة للغاز.

وقال بيان للرئاسة الجزائرية حينئذ، إن الرؤساء تبون وسعيّد والمنفي، اتفقوا في اجتماعهم على “تكثيف الجهود وتوحيدها، لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية”.

كما قرر القادة في لقائهم “عقد لقاء مغاربي ثلاثي، كل ثلاثة أشهر.  بحيث يكون الأول منها في تونس، بعد شهر رمضان”، يضيف البيان.

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