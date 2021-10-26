قال وزير الخارجية رمطان لعمامرة، الثلاثاء، إنه يتطلع إلى الخروج بنتائج ملموسة في الاجتماع الوزاري بين الاتحاد الافريقي والاتحاد الأوروبي بكيغالي.

وأعلن لعمامرة في تغريدة نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع التغريدات القصيرة “تويتر” “انطلاق أشغال الاجتماع الوزاري بين الاتحاد الافريقي والاتحاد الاوروبي بكيغالي”.

وعبر وزير الخارجية عن تطلعاته في الخروج بمداولات بناءة ومخرجات ملموسة.

الجزائر تفتتح سفارة في كيغالي الرواندية

وفي 25 أكتوبر 2021، افتتحت الجزائر سفارة في العاصمة الرواندية كيغالي، بقرار من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وأوضح بيان لوزارة الخارجية أن وزير الخارجية الرواندي فانسون بيروتا، عبر عن امتنان سلطات بلاده لقرار الرئيس عبد المجيد تبون بفتح سفرة للجزائر بكيغالي خلال جلسة عمل جمعته مع وزير الخارجية رمطان لعمامرة.

وأشار بيان الخارجية إلى أنه قبيل انطلاق أشغال الاجتماع الوزاري المشترك بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي، عقد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، الاثنين، بكيغالي، جلسة عمل مع نظيره الرواندي فانسون بيروتا، بحضور وفدي البلدين.

‎وأوضح البيان أن الجانبين تناولا سبل تعزيز التعاون الثنائي بينهما وثمن الوزير بيروتا قررا فتح سفارة للجزائر ببلاده، وقال أنه من شأنه بعث نفس جديد في العلاقات بين البلدين من خلال تفعيل الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين الجزائر ورواندا، فضلا عن برمجة زيارات عمل ثنائية في أقرب الآجال.

‎كما تبادل الوزيران وجهات النظر حيال الأزمات والنزاعات التي تشهدها بعض بلدان القارة الإفريقية، حيث جدّد رئيس الدبلوماسية الجزائرية، في هذا الاطار، موقف الجزائر الثابت الساعي لحلها بالطرق السلمية والرافض للتدخل الأجنبي مهما كان شكله ومصدره.

‎كما أكد البيان أن اللقاء شكّل أيضا فرصة لاستعراض النقاط المدرجة على جدول أعمال الاجتماع الوزاري بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي حيث أبانت المحادثات بين الطرفين عن توافق في الآراء حول ضرورة توحيد الصف الإفريقي بشكل يضمن استغلال أمثل لمقومات وطاقات القارة يكفل حقها المشروع في التنمية، من خلال شراكة متوازنة مع الاتحاد الأوروبي.

لعمامرة في كيغالي للمشاركة في اجتماع إفريقيا-أوروبا

وحل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، مساء الأحد 24 أكتوبر الجاري، بعاصمة رواندا، كيغالي، للمشاركة في اجتماع إفريقيا- أوروبا.

وأوضح بيان لوزارة الخارجية، أن لعمامرة سيرأس الوفد الجزائري المشارك في أشغال الطبعة الثانية للاجتماع الوزاري المشترك بين ” الاتحاد الإفريقي – الاتحاد الأوروبي”.

وأضاف البيان أن الاجتماع يتضمن محورين أساسيين، يصبو الأول إلى مناقشة التعاون بين المنظمتين لغرض تعزيز قدرات مجابهة العوامل التي تهدد الأمن والسلم في القارتين الإفريقية والأوروبية، فضلا عن ملفات الحكم الراشد والهجرة وتنقل الاشخاص.

أما المحور الثاني، سيستعرض من خلاله الوزراء الأفارقة مع نظرائهم الأوروبيين سبل تشجيع الاستثمار لإحداث تحولات هيكلية مستدامة في أفريقيا وكذا تطوير كفاءات العامل البشري في ميادين التعليم والعلوم والتكنولوجيا.

وسيغتنم لعمامرة فرصة تواجده بكيغالي ليجري محادثات مع نظيره الرواندي، فانسون بيروتا، كما سيتم استقباله من قبل السلطات العليا لهذا البلد.

ومن المرتقب كذلك أن تكون لرئيس الدبلوماسية الجزائرية، على هامش الاجتماع الوزاري، عدة لقاءات ثنائية مع نظرائه الأفارقة والأوروبيين، يتناولون خلالها المسائل المدرجة في أجندة الاجتماع فضلا عن العلاقات الثنائية بين الجزائر وتلك الدول، إضافة إلى الملفات السياسية والأمنية المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية.