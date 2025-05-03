انطلاق أشغال الجلسات الوطنية للوقاية من السرطان

انطلقت اليوم السبت بالمركز الدولي للمؤتمرات، عبد اللطيف رحّال، في الجزائر العاصمة، أشغال الجلسات الوطنية للوقاية من السرطان، مشاركة أزيد من 600 فاعلا ومختصا في مجال مكافحة داء السرطان.

وفي تصريح لوزير الصحة، عبد الحق سايحي، أكد أن الإستراتيجية التي تعتمدها الجزائر في مجال مكافحة السرطان ترتكز على “الوقاية وتقديم العلاج”, مبرزا المجهودات المبذولة في بناء المستشفيات و تزويدها بالتجهيزات اللازمة.

وأوضح الوزير أن “الإستراتيجية التي تعتمدها الجزائر في مكافحة هذا الداء منذ سنة 2020 تقوم على جانبين, يتعلق الأول بالعلاج والثاني بالوقاية”, مضيفا أنه تم تعزيز المؤسسات الإستشفائية والهياكل الصحية بـ”تجهيزات كبيرة, بغية تخفيف معاناة المرضى, وهو ما يعكس عزم الدولة على توفير كل الموارد للتكفل بهذا الداء”.

وفي هذا السياق, أبرز الوزير أن القطاع “يضم 21 مركزا لمكافحة السرطان, فضلا عن توسيع العلاجات الكيميائية على مستوى مختلف الهياكل الصحية, مع تخصيص 50 بالمائة من ميزانية الصيدلية المركزية للمستشفيات لاقتناء المواد الصيدلانية الخاصة بمرضى السرطان”.

وفيما تعلق بـ”المسرعات”, أشار الوزير سايحي, إلى “تسجيل 62 مسرعا لحد الآن, وهو ما سيعزز المنظومة بـ 29 مسرعا إضافيا مع بداية السنة المقبلة”, مبرزا أن القطاع عمل أيضا على “تدارك الجانب الوقائي, من خلال التطرق لمسببات هذا الداء”, على غرار “النظام الغذائي و التلوث” وغيرهما.

من جهته, أبرز وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, فيصل بن طالب, أن القطاع يضطلع بـ”دور محوري في التكفل بمرضى السرطان, من خلال تقديم الأداءات العينية والنقدية المرتبطة بالكشف والعلاج, إلى جانب الأنشطة التحسيسية والوقائية”, مشيرا إلى تمكين مرضى السرطان غير المؤمن لهم اجتماعيا من بطاقة “الشفاء” والتي سمحت –مثلما أوضح– “إلى غاية مارس 2025, بتغطية مجانية للأدوية لفائدة 2.158 مريضا, بتكلفة إجمالية بلغت قرابة 57 مليون دج”.

كما كشف عن “تقدم أشغال إعداد مرسوم تنفيذي لتحديد الاتفاقية النموذجية بين هيئات الضمان الاجتماعي والمؤسسات الخاصة للعلاج الإشعاعي لفائدة الأطفال المصابين بالسرطان”, مردفا أن هذا المرسوم سيسمح ب”تنظيم نفقات العلاج الإشعاعي والخدمات المرافقة, بما في ذلك الإيواء والإطعام والنقل”.

بدوره, أبرز وزير الصناعة الصيدلانية, وسيم قويدري, أن قطاعه سيسهر على “أخذ مخرجات الجلسات الوطنية للوقاية من السرطان ومكافحته بعين الاعتبار, سيما ما ارتبط بتطوير الأدوية المضادة للسرطان, وتتبع توفر الأدوية”, مبرزا “الأهمية البالغة” التي توليها مصالحه للأدوية المبتكرة, بالإضافة إلى السعي لتكريس جملة من الإجراءات “لتسجيل الأدوية الواردة في البرامج الوطنية, لتمكين المرضى من الحصول على أدوية متطورة”.

أما وزير التعليم العالي والبحث العلمي, كمال بداري, فقد كشف أن القطاع يعتزم على “توقيع اتفاقية تعاون مع اللجنة الوطنية للوقاية من السرطان ومكافحته, من أجل تعليم عالي وبحث علمي موجه للوقاية والتشخيص وتطوير الأدوية لمرض السرطان”, مبرزا أن هذه الاتفاقية ستكون لها “أهمية قصوى في مجال التشخيص وتطوير الأدوية من أجل المساهمة في توفير العلاجات في هذا المجال”.