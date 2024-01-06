انطلاق أشغال الربط بالشبكات بالمدينة الإعلامية

المشروع يسلم نهاية عام 2025

تسير أشغال الربط على مستوى الموقع المخصص لإنجاز المدينة الإعلامية “دزاير ميديا” ببلدية أولاد فايت بغرب العاصمة، بنسبة إنجاز متقدمة، فيما يتعلق بربط المجمع الإعلامي بالكهرباء، الغاز، الماء وقنوات الصرف الصحي، حيث لا تزال عمليات الحفر جارية على حدود المشروع، في انتظار أن تنطلق أشغال البناء خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من مختلف الشبكات، وذلك من طرف شركة صينية أوكلت لها مهمة إنجاز المشروع.

المشروع الضخم الذي ينتظر أن يجمع مختلف وسائل الإعلام الوطنية العمومية والخاصة، كان قد وضع حجر أساسه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال الاحتفالات المخلدة لعيد الاستقلال، على أن يسلم قبل نهاية 2025 بمدة إنجاز حدّدت بـ27 شهرا لمدينة إعلامية بمقاييس عالمية، تضاهي ما هو متعامل به عالميا وعربيا في الميدان، بهدف خلق مشهد إعلامي قوي ومتكامل وبيئة مهنية رائدة للإعلاميين، تماشيا وتطلعات الجزائر الجديدة، حيث يقف مكتب دراسات جزائري على المشروع، فيما أوكلت الأشغال لشركة صينية باشرت تواجدها بالموقع من خلال بناء قاعدة حياة لها بمساحة الموقع لمباشرة عمليات الحفر.

وحسب ما وقفت عليه “الشروق”، تتواصل أشغال الحفر على جوانب المساحة المخصصة للمشروع، لإدخال مختلف الشبكات كالماء والصرف الصحي والغاز، حيث بدت الأشغال مكثفة ومدعمة بمختلف الوسائل البشرية والتجهيزات، في انتظار مباشرة الأشغال على مستوى المدينة الإعلامية قريبا، والتي ينتظر أن تحمل عددا من البنايات الشامخة والعصرية وعددا من الأبراج، أوكلت أشغالها للشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية.

مساحة المشروع المتواجدة في منطقة مقابلة لمقر “أوبرا الجزائر”، تبلغ 74 هكتارا وتتوسط عديد المقرات التابعة لقطاع الإعلام مثل مؤسسة البث الإذاعي والتلفزي، فضلا عن المركز العربي لتبادل الأخبار والبرامج التابع لاتحاد إذاعات الدول العربية، المتواجد بالجانب الأيمن للمشروع الإعلامي الضخم الأول من نوعه بالجزائر، كما ينتظر أن يضم مقرات المؤسسات الإعلامية الوطنية، التلفزيون الجزائري، الإذاعة الوطنية، البث الإذاعي والتلفزي، وكالات الأنباء الجزائرية، قناة الجزائر الدولية، بالإضافة إلى المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار، فضلا عن ضم دار الصحافة.