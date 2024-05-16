انطلاق أشغال القمة العربية الـ33

بمشاركة الوزير عطاف:

انطلقت اليوم، الخميس 16 ماي، بالعاصمة البحرينية المنامة، أشغال القمة الـ33 لمجلس الجامعة العربية، وهذا بمشاركة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، بصفته ممثلا شخصيا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

أثناء كلمته الإفتتاحية، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن القمة “تعقد اليوم في ظروف استثنائية”.

أحمد أبو الغيط أكد أن الشعوب العربية لن تنسى “ذلك العنف الأعمى الذي أظهره الإحتلال الإسرائيلي وهو يستهدف النساء والأطفال.. ويطارد المهجرين والمشردين من ملاذ إلى آخر بالقنابل والرصاص.. وقد صار العالم كله مدركا لحقيقة باتت ساطعة وهي أن الإحتلال والسالم لا يجتمعان.”

أبو الغيط أضاف كذلك “إن أزمات منطقتنا لا زالت مفتوحة والكثير من الجراح لم تلتئم… الجرح في السودان غائر وخطير، لأنه يهدد بقاء الدولة ووحدة مؤسساتها الوطنية.. يهدد حياة الملايين من الناس..”، ليدعو الأمين العام لجامعة الدول العربية جميع الأطراف إلى “إسكات صوت البنادق”.

كما تحدث كذلك أحمد أبو الغيط في كلمته عن الوضع في اليمن وليبيا وسوريا، حيث الأزمات “أنهكت الدول والشعوب.. أزمات مجمدة تنتظر حلولا وتسويات تستعيد الأوضاع الطبيعية التي تتطلع إليها الشعوب في هذه الدول”.

وتتمحور أشغال هذه القمة حول أهم قضايا الأمن القومي العربي وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، إلى جانب الجهود الرامية لتعزيز وتطوير العمل العربي المشترك في مختلف أبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.