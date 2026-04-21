انطلاق أشغال اللجنة الحكومية المشتركة الجزائرية –التشادية

انطلقت اليوم الثلاثاء، أشغال الدورة الـ 04 للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية –التشادية، وذلك برئاسة وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية أحمد عطاف، ونظيره وزير الدولة وزير الخارجية لجمهورية التشاد، عبد الله صابر فضل.

وقبل انطلاق الدورة أجرى وزير الخارجية، أحمد عطاف، محادثات مع نظيره التشادي، عبد الله صابر فضل، استعرضا خلالها مختلف أبعاد علاقات الأخوة والتعاون التي تجمع بين الجزائر وجمهورية تشاد، وآفاق مواصلة الارتقاء بها إلى أسمى المراتب المتاحة، بما يتماشى مع التوجيهات السامية لقائدي البلدين.

كما تناول الطرفان، حسب بيان الخارجية، “بالتشاور والتنسيق، عددا من المسائل ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأوضاع الراهنة في جوارهما المباشر بمنطقة الساحل الصحراوي والتطورات التي تعرفها منطقة الشرق الأوسط، وكذا مستجدات القضية الفلسطينية”.