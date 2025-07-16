انطلاق أشغال اللجنة المشتركة للتعاون بين الجزائر وزيمبابوي

انطلقت، الأربعاء، أشغال اللجنة المشتركة للتعاون بين الجزائر وزيمبابوي، وذلك تحت إشراف كاتبة الدولة المكلفة بالشؤون الإفريقية سلمى بختة منصوري.

وحسب بيان للخارجية، تجري أشغال الدورة الـ04 للجنة المشتركة للتعاون بين الجزائر_زيمبابوي بمقر وزارة الشؤون الخارجية وبإشراف من كاتبة الدولة المكلفة بالشؤون الإفريقية سلمى بختة منصوري، والسكرتير الدائم للشؤون الخارجية والتجارة الدولية لدولة زيمبابوي ألبرت رنغاني تشيمبندي والسكرتير الدائم للشؤون الخارجية والتجارة الدولية لدولة زيمبابوي، ألبرت رنغاني تشيمبندي.

وقبيل انطلاق الأشغال، خصّت كاتبة الدولة تشيمبندي باستقبال رسمي، جرت خلاله محادثات ثنائية تمحورت حول واقع العلاقات الجزائرية الزيمبابوية وسبل دعمها وتوسيعها.

وفي هذا الصدد، أكد الجانبان تمسك بلديهما بإرساء شراكة استراتيجية تقوم على المنفعة المتبادلة وتخدم أهداف التنمية والتكامل الإفريقي.