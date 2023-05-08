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الجزائر

انطلاق أشغال الملتقى الدولي الـ5 حول الشيخ محمد البشير الإبراهيمي

م.ص
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انطلاق أشغال الملتقى الدولي الـ5 حول الشيخ محمد البشير الإبراهيمي
أرشيف
محمد البشير الإبراهيمي

انطلقت أشغال الملتقى الدولي الخامس حول الشيخ محمد البشير الإبراهيمي، تحت عنوان “الراهن السوسيو ثقافي واستشراف المستقبل، التداعيات و الرؤى”، وهذا اليوم الإثنين 8 ماي في جامعة محمد البشير الإبراهيمي في برج بوعريريج.

الملتقى تنظمه كلية الآداب و اللغات بجامعة محمد البشير الإبراهيمي، وسيعرف خلال يومين تقديم قرابة 80 مداخلة لأكاديميين من الجزائر وآخرين قدموا من كل من فلسطين وتونس والعراق ومصر.

أثناء الكلمة التي ألقاها رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، الدكتور عبد الرزاق قسوم، عدد مناقب البشير الإبراهيمي وما قدمه للمجتمع خاصة خلال مرحلة ما بعد وفاة الشيخ العلامة عبد الحميد بن باديس.

حسب نفس المصدر، تحدث قسوم أيضا عن فضائع مجازر 8 ماي 1945 وكيف أنها جسدت “بداية الخلاص من العدو الغاشم الذي لا يوجد أي أمل للتعايش معه أو التعايش تحت سلطته”.

رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين قال أن هذا الملتقى حول البشير الإبراهيمي “يشكل فرصة لبعث القيم التي بادر بها العلماء الأجلاء من أجل تحقيق مستقبل أفضل و بناء جزائر جديدة”. قيم يقول قسوم أنه يريد أن تترسخ “في عقول الشباب على وجه الخصوص”.

أما رئيس اللجنة العلمية لهذا الملتقى، أبو بكر الصديق صابري، فقد قال أن هذا الملتقى يسعى إلى “تعزيز غرس المبادئ الوطنية في الفكر الجزائري”.

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