انطلاق أشغال انجاز وحدة إنتاج خام الحديد ببشار

ستنتج مليون طن سنويا:

تم إطلاق أشغال إنجاز أول وحدة مختلطة لإنتاج مركزات خام الحديد لمركب الحديد بمنطقة توميات، شمال بشار.

تم اليوم الثلاثاء، 21 ماي، إطلاق أشغال إنجاز أول وحدة مختلطة لإنتاج مركزات خام الحديد لمركب الحديد والصلب والذي سيتم تجسيده بمنطقة توميات، شمال بشار.

وتم إعطاء إشارة انطلاق المشروع الذي سيتم استكماله في 24 شهرا، من طرف السلطات المحلية لولاية بشار ومسؤولين بمركب ”توسيالي” للحديد والصلب ببطيوة، حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الجزائرية.

وفي إفادة له لوكالة الأنباء، قال مدير الاستثمار بتوسيالي رمزي عزي “أن الشروع في المرحلة الأولى من أشغال إنشاء هذه الوحدة الصناعية المختلطة الأولى لمركب الحديد والصلب المستقبلي بتوميات، والتي تشمل التهيئة وفتح الطرقات لتلبية حاجيات هذه الوحدة الصناعية، تعد ثمرة برتوكول اتفاق شراكة الموقع مؤخرا بين الشركة الوطنية للحديد والصلب “فيرال” وشركة توسيالي والتي تتعلق باستحداث وحدة لإنتاج مركزات خام الحديد بولاية بشار”.

وستبلغ الطاقة الإنتاجية لهذه الوحدة الصناعية ومختلف الفروع الخدماتية لها والتي تمتد على مساحة 160 هكتارا، مليون طن سنويا من خام الحديد المركز الذي سيشحن من منجم الحديد بغار جبيلات بتندوف، مثلما شرح ذات المتحدث للوكالة.