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اقتصاد

انطلاق أشغال قمة “بريكس” بجنوب إفريقيا

الشروق أونلاين
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انطلاق أشغال قمة “بريكس” بجنوب إفريقيا

انطلقت الثلاثاء، بمدينة جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا، أشغال القمة الـ15 لمجموعة بريكس الاقتصادية بمشاركة قادة الدول الـ 5 الأعضاء والممثل الشخصي لرئيس الجمهورية لعزيز فايد.

ويشارك قادة 4 دول في القمة بصورة شخصية وهم الرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا،.

بينما يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عبر تقنية الفيديو، في حين يرأس الوفد الروسي المشارك في القمة وزير الخارجية سيرغي لافروف.

وتشارك الجزائر في قمة جوهانسبرغ بوفد رفيع يرأسه وزير المالية، لعزيز فايد بصفته ممثلا للرئيس عبد المجيد تبون.

وتأتي القمة بشعار “بريكس وأفريقيا” وتستمر حتى الـ 24 من أوت الجاري في ضوء أوضاع دولية متوترة.

من جهتها، قالت جنوب إفريقيا رئيسة القمة، إن 22 دولة تقدمت بطلبات للانضمام إلى المجموعة، من بينها الجزائر ومصر والإمارات والسعودية وغيرها.

ومن المقرر أن تناقش “البريكس” التي تضم البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب إفريقيا، التوسع في القمة في جوهانسبرغ.

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