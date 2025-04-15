انطلاق أشغال منتدى الأعمال الجزائري الصيني حول الاستثمار

انطلقت اليوم الثلاثاء، بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، في الجزائر العاصمة، أشغال منتدى الأعمال الجزائري الصيني الخاص بالاستثمار.

ويعرف هذا المنتدى مشاركة زهاء 200 متعامل اقتصادي جزائري وصيني، ينشطون في شتّى المجالات، على غرار الصناعة التحويلية والصناعة الصيدلانية والزراعة والطاقات المتجددة والموارد المائية.

وتعدّ الصين من بين أبرز الشركاء الاقتصاديين للجزائر، حيث يبغ عدد المشاريع الاستثمارية الصينية في الجزائر نحو 42 مشروعا بقيمة مالية تصل إلى 4,2 مليار دولار أمريكي، منها 22 استثمارا مباشرا.

وحسب برنامج هذا المنتدى، ستشهد الفترة المسائية لقاءات ثنائية “B2B” بين رجال الامال الجزائريين ونظرائهم الصينيين، لبحث سبل الشراكة والتعاون الاستثماري في شتّى المجالات.