انطلاق أشغال ندوة “الفيفا” بالجزائر

أشرف رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم وليد صادي، الأربعاء، على افتتاح الندوة الخاصة بِاحتراف الأندية.

ونُظمت الندوة تحت مظلة “الفيفا”، وتدوم أشغالها حتى الخميس المقبل. وتندرج ضمن إطار الجهود المشتركة الهادفة إلى الارتقاء بتسيير الأندية الجزائرية المحترفة، عبر تطبيق أساليب حديثة وفعّالة ومنظمة.

وتجمع هذه الفعالية الرؤساء والأمناء العامون للأندية الـ 16 التي تنشط في البطولة الوطنية، إلى جانب عدد من المسيّرين التابعين للاتحاد الجزائري لكرة القدم.

وفي كلمته الافتتاحية، قال وليد صادي: “يظل الاتحاد الجزائري لكرة القدم على استعداد دائم لمرافقة الأندية في جميع الجوانب المرتبطة بتطويرها. شراكتنا القوية مع الفيفا تتجسد من خلال هذا النوع من المبادرات التي لا يمكن إلا أن تساهم في ازدهار رياضتنا”.

من جانبه، أشاد دافيس نداييسينغا مسؤول المكتب الإقليمي لـ “الفيفا” لمنطقتي شمال إفريقيا وشرق ووسط إفريقيا، بانخراط الجزائر في مسار الاحتراف، حيث صرّح: “يشرّفني أن أكون حاضرا في الجزائر للمشاركة في هذه الطبعة الأولى من برنامج الفيفا المخصص للاحتراف في كرة القدم. اختيار الجزائر، باعتبارها دولة رائدة على مستوى القارة، لم يكن محض صدفة. مع الرئيس صادي، نطمح إلى تقديم دعم تقني ملموس للأندية. يُعتبر الاتحاد الجزائري لكرة القدم، في الوقت الحالي، نموذجا في الحوكمة، ويمكن للأندية الجزائرية الاستلهام منه”.

وخلال اليوم الأول، تم التطرّق إلى محورين رئيسيين: التخطيط الاستراتيجي، من تنشيط الخبير لدى “الفيفا” لوران كوليت، والحوكمة من تقديم الخبير بيدرو كوريا، وهو أيضا من بين خبراء الاتحاد الدولي لكرة القدم.