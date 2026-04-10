انطلاق أكبر عملية تصدير نحو 19 دولة 

انطلاق أكبر عملية تصدير نحو 19 دولة 
سيتم يوم غد السبت، 11 أفريل، إطلاق أكبر عملية تصدير تشمل 35 عملية تصدير انطلاقاً من 13 ولاية عبر الوطن، نحو 19 دولة “في خطوة تعكس الديناميكية المتزايدة التي يعرفها قطاع الصادرات خارج المحروقات في الجزائر”، وفقا لما أفادت به وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات.

وستتوجه هذه الصادرات نحو 19 دولة عبر العالم منها 8 دول أوروبية، 5 دول عربية وإفريقية، بما يعكس “اتساع رقعة حضور المنتجات الجزائرية في الأسواق الدولية وتنوع وجهاتها التصديرية”.

وسيتم إعطاء إشارة الإنطلاق من ولاية تيزي-وزو، تحت إشراف الوزير كمال رزيق، رفقة والي الولاية. وسيتم كذلك إطلاق هذه العمليات بمشاركة عدد من السادة الولاة عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، وتشمل الولايات التالية: المغير، مستغانم،غليزان، وهران (ميناء وهران وميناء أرزيو)، تيزي وزو، سطيف، جيجل، الجزائر العاصمة (مطار الجزائر الدولي)، برج بوعريريج، عنابة، بجاية، سكيكدة، وبسكرة.

وستشمل المنتجات المصدّرة عدداً من المواد الصناعية، النسيجية، الفلاحية، على غرار الطماطم الكرزية، الفواكه، المواد الغذائية، التمور، منتجات الألبان، مواد التنظيف، الورق ومواد التنظيف، مواد التغليف، الأجهزة الكهرومنزلية، قطع الغيار، السيراميك، إضافة إلى مواد البناء مثل الإسمنت، الكلنكر، وحديد البناء، وغيرها من المنتجات الوطنية، حسب ذات المصدر.

