انطلاق أولى الطائرات العسكرية المحملة بالمساعدات الإنسانية إلى غزة (فيديو)

انطلقت أولى الطائرات العسكرية المحملة بالمساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة، يوم الأحد، من المطار العسكري بوفاريك إلى مطار العريش في مصر قبل دخولها إلى غزة عن طريق معبر رفح.

وأفاد التلفزيون العمومي عن “انطلاق أولى الطائرات التابعة للقوات الجوية للجيش الوطني الشعبي المحملة بالمساعدات الإنسانية متجهة إلى مطار العريش بجمهورية مصر لإدخالها لقطاع غزة عبر معبر رفح”.

وتعبر هذه “المساعدات الاستعجالية عن التزام الجزائر بالتضامن اللامشروط واللامحدود مع الشعب الفلسطيني الشقيق. الذي يتعرض لعدوان متواصل من قبل قوات الاحتلال الصهيوني”، يضيف المصدر.

وتمّ شحن المساعدات من المركز الوطني للاستجابة السريعة للكوارث سيدي راشد، حسب بيان الهلال الأحمر الجزائري. كما تحتوي المساعدات الجزائرية أيضا على كمية معتبرة من الأدوية والأفرشة والأغطية والمواد الغذائية.

وأمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في وقت سابق، بإرسال مساعدات إنسانية هامة واستعجالية إلى غزة. وإيصالها إلى مطار العريش في مصر عن طريق جسر جوي مكوّن من طائرات تابعة للقوات الجوية.