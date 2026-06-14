انطلاق أولى رحلات الجوية الجزائرية نحو مانشستر البريطانية

تشهد شبكة الخطوط الجوية الجزائرية اليوم، الأحد 14 جوان 2026، تعزيزًا جديدًا في وجهاتها الدولية مع انطلاق أولى الرحلات نحو مدينة مانشستر البريطانية، في خطوة تندرج ضمن مساعي توسيع الخيارات المتاحة أمام المسافرين نحو المملكة المتحدة.

وتوفر هذه الوجهة الجديدة للمسافرين فرص تنقل أوسع نحو بريطانيا، مع خدمات محسّنة ورحلات مريحة تلبي احتياجات مختلف الفئات، سواء تعلق الأمر بالسياحة أو الدراسة أو السفر المهني.

ويأتي هذا الخط في إطار توجه عام نحو تطوير شبكة النقل الجوي وربط الجزائر بعدد أكبر من الوجهات العالمية، بما يتيح للمسافرين مزيدًا من المرونة في الحجز والتنقل عبر المنصات الرقمية التابعة للمؤسسة.